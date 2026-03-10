4/10首播倒数！IU、边佑锡《21世纪大君夫人》情侣海报公开，穿韩服同框的眼神超有戏！

太惊喜！韩国演艺圈传出震撼弹，国民天后IU与新一代「初恋男神」边佑锡，居然要结为夫妻了？ ！这对神仙组合要在最新韩剧《21世纪大君夫人》中扮演一对「契约夫妻」，消息一出立刻引爆粉丝期待！

由MBC电视台打造的野心之作《21世纪大君夫人》，将於4月10号迎来首播。 剧组在10日抢先公开了浪漫爆表的情侣海报，正式揭开这对高颜值「王室夫妻」的神秘面纱。 据悉，这部剧可是被视为2026上半年最受瞩目的强档大戏，电视台更是信心满满，确定将以「特别编排」的方式，比平时提早10分钟，於晚间9点40分（韩国时间）与观众见面，就是要让大家在第一时间感受这个设定在21世纪君主立宪制韩国的独特世界观。

剧中，IU饰演的「成熙珠」是个拥有了一切、唯独身份是「平民」而烦恼的霸气财阀女; 边佑锡饰演的「李莞大君」则是虽为王室二儿子，却因无法继承任何东西而内心伤感的王族。 两个看似拥有一切实则内心各有缺憾的男女，为了打破各自的命运枷锁，决定大胆选择「契约结婚」，携手组成命运命运。

在最新曝光的海报中，IU和边佑锡身穿充满韩国传统美感的华丽情侣服饰，精致的配件与高贵的气质，简直就像在拍摄王室婚纱照，画面美到让人屏息。 两人坚定地凝视著同一个方向，眼神中燃烧著对未来的强大意志，彷佛在向世界宣告他们将并肩作战，开创属於自己的命运。



剧组工作人员也兴奋地透露：「成熙珠和李莞大君表面上看似拥有一切，但内心深处都存在著因为自身处境而来的空缺。 透过这场契约婚姻，他们将挑战各自的极限，最终成为怀抱相同梦想的真正伴侣，请大家一定要期待这对夫妇的故事！」

《21世纪大君夫人》描述的是在21世纪君主立宪制的韩国背景下，一位拥有所有财富却因「平民」身份而懊恼的女子，与一位虽是王子却一无所有而悲伤的男子，联手翻转命运、打破身份藩篱的浪漫冒险故事。 这对「颜值天花板」等级的王室夫妻会擦出什么样的火花，绝对是接下来最值得关注的焦点！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻