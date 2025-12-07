人气女团 IVE 出道前的练舞影片曝光！韩网真实反应

据说这是 Starship 对 IVE 进行最后一次月末评价的珍藏影片，而且一共有30名员工盯著看！压力山大～～～

▼练习室在X上的精华版：「全员霸气黑直发」咪秋（疯了）～～～



六名成员当下的年龄是...

秋天（20岁）

安俞真（19岁）

Rei、张员瑛、Liz（18岁）

李瑞（15岁）



Starship 到底是怎么做到的？

▼练习室完整版：



当时员工们肯定在想：「成了，肯定行的…」



原PO最后再次恭喜 IVE 四周年了，嘿嘿～!!!!



▼韩国网友评论：

1. IVE 公主们都手长脚长的，舞线也非常俐落又舒服

2. 到底怎么把成员这样凑齐的，真的厉害..ㅋㅋㅋㅋ

3. 如果拿这种感觉回归就好了，成员构成看起来太和谐了，Starship 是怎么做到的

4. 原本还担心其中两个是选秀节目出身，其他成员会不会变背景板，结果成员颜值、出道曲都完美到吓到我ㅋㅋㅋㅋ

5. 那时候因为有员瑛和俞真所以期待值很高，但非公开成员真的挑得很好



6. 希望她们再做那种既有力量又充满能量的概念，以她们的身材条件，做大开大合的概念一定超强

7. 超爱高挑美女们 ㅜㅜㅜㅜ

8. 哇 安俞真的舞线好漂亮

9. 神奇的是画面那么小脸也看不太清楚，但张员瑛却很显眼

10. 成员之间真的太合拍了



11. 真的太会了ㅠㅠ 为什么会出道太能理解了

12. 天啊... 忙内太厉害了

13. 真的太厉害了ㅋㅋㅋㅋ 看了大概就会觉得「这肯定行」

14. 因为个子高，看了真的很舒服

15. Starship 真的是运气太好了



16. Starship 有藏著的东西就再多多放出来吧，这怎么会拖到四年才公开

17. 看到这个真的会忍不住站起来拍手

18. 真的很整齐，果然练习量的影响很大吧

19. 啊 有个小孩子混在里面ㅋㅋㅋㅋ 但很亮眼

20. 不是... Rei 那时候看起来跟李瑞有点像，而且现在还长高了很多啊



21. 说真的，看得我起鸡皮疙瘩了…

22. 她们的颜值太令人惊艳了

23. 员瑛的身材比例太棒了

24. 画面呈现出来的效果真不错

25. 员工们回家后一定都睡得很香ㅋㅋㅋ

