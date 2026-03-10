你愿意花50万韩元，每月定期付费《订阅男友》天天谈恋爱吗？！客制化男友到底有多吸引人～

在Netflix刚上线不久的话题韩剧《订阅男友》剧中，你可以跟900位系统设定的男人谈恋爱！而且，你还可以特别塑造一个「客制化男友」，你愿意花这笔钱享受这项服务吗？

《订阅男友》（月刊男友）以「虚拟恋爱模拟」的浪漫设定，引发全球观众共鸣

故事讲述因现实生活而感到疲惫的网漫PD徐未来（Jisoo 饰），透过「虚拟恋爱模拟服务」订阅并体验恋爱所展开的浪漫喜剧。剧中不仅呈现虚拟世界中各式各样的约会场面，也描绘了曾因爱受伤的未来，逐渐鼓起勇气面对现实爱情的过程，一上线就引发热烈讨论，众多类型的男友出现，也让观众们大饱眼福。





其中，在体验完两轮后，徐未来观看基础版订阅一个月是50万韩元，这不是一次性，而是每月定期付费！如果要进阶版Premium方案，则是100万韩元，这样的价格你会想订阅吗？

PS：50万韩元大约是：新台币 10,800 元、港币 2,600 元、美金 370 元



目前网上看来，说「愿意」的人，肯定是在多数，从「新鲜」跟「体验」的角度上，这个价格确实是不便宜，对许多小资来说，更是要花掉每个月薪水的三分之一，确实会让人犹豫跟考虑一下～



不过，约会本来就要花钱治装吃饭玩乐，每个月也是一笔不低的开销

1. 现实中有可能遇到《订阅男友》中的帅气男人吗？几乎不可能

2. 你会遇到甚么风险吗？会妨碍工作吗？no~

3. 这个体验会让我快乐吗？YES

思考了一下利弊，就这样把钱花下去了！况且，体验一个月是一万，也没人要你一直订阅下去（当然，也能会一直订阅下去啦XD）



最后，《订阅男友》中，甚至还有一个「客制化男友」的设定，先花时间回答一系列从外型到内在等等的问题，就能客制出一个你内心中的完美理想型，而这款游戏中，你还可以尽情的打扮自己（从衣服鞋子到包包各式各样），说实话，这个每月50万韩元，真的贵吗？（虽然一直订阅下去就是一笔可观的开销了～）



所以，我再问你一次，你愿意花这笔钱享受这项服务吗？让我听看看你的答案吧！

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻