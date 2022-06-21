韩版毒战《信徒》宣布制作续篇：赵震雄&车胜元回归、韩孝周&吴承勋加盟，柳俊烈从名单消失

改编自杜琪峰《毒战》的韩国电影《信徒》（毒战寒流）2018年上映后收获520万观影人次，也成为演员金柱赫的遗作。 时隔4年，Netflix宣布制作续篇并公布了主要演员名单！

《信徒》讲述韩国刑警赵元浩追查亚洲最大毒品组织，在被组织抛弃的徐永乐帮助下一步步查明内部真相的故事。 这部电影采取开放式结局，对於赵元浩和徐永乐的最后命运没有给出明确叙述，让不少影迷猜测各异。



据报导，续篇中布莱恩被逮捕、徐永乐行踪不明，刑警赵元浩则继续追查徐永乐的踪迹及毒品组织的真面目，故事背景还包含海外，动作戏和整体规模都比前作更加宏大。

前作主演赵震雄（赵元浩）、车胜元（布莱恩）、金东英和李周英（制毒师聋哑兄妹）都将继续出演。





新加入的韩孝周饰演新角色「大刀」，将带来从影以来最大的形象变身。 「大刀」知道组织老大「李先生」的真正身份，一出场就带来无法预料的危机。



前作中的关键人物徐永乐由柳俊烈饰演，这次换成新人演员吴承勋。 吴承勋凭电影《爱的方法论》在第55届大钟赏、第27届釜日电影奖斩获「最佳新人男演员奖」，在SBS犯罪推理剧《读取恶心的人们》饰演「红帽子」、KBS宫斗剧《红丹心》中饰演法来寺僧侣「惠江」，亦有不少话剧出演经验。





《信徒2》预计不会在电影院上映，而是由Netflix独家公开。 导演方面从李海暎换成《爱上变身情人》白宗烈 （导演），有消息称Netflix还计画以《毒战0》为标题打造系列剧集。

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