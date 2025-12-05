《亲爱的X》金度勋的终映感想：「让我学习到很多的一部作品」

演员金度勋近期出演人气作品《亲爱的X》中，沉稳又有说服力的演技表现大获好评，而电视剧刚刚播毕，他也提到了本次出演的感想。

金度勋在《亲爱的X》剧中一登场就是一位处於边缘的学生，面对家中遭受家暴的环境，选择保护自己的弟弟而入狱，在角色情感面的表现也相当细腻，获得观众们的好评。金度勋也表示，播出前相当好奇大家会怎么看待这一部准备已久的作品，而真正播出之后就觉得时过得好快，觉得有点可惜。对他来说这一部作品是充满挑战又能学到很多东西的作品，也感谢观众们一路收看到最后。



许多人觉得这是金度勋的人生角色，金度勋也表示自己为了此角色特别表现出应有的发型、步伐、语气还有表情等等细节，这角色应该有原本的单纯自然，但很多时候他必须处於相当敏感的状况，因此表现得相当细腻。而《亲爱的X》受欢迎的程度也让金度勋相当有实感，无论是身边的朋友或是SNS上都有很多人在讨论这部作品，他也都感受得到大家对本剧的共鸣。



而令金度勋印象最深刻的场景，也就是为了保护弟弟而与父亲发生的肢体冲突，他表示因为这是剧中角色的人生最大转捩点，对金度勋来说也是一场很重要的戏码，在狭小的布景空间中进行拍摄，他也感谢所有工作人员们的协助。而金度勋认为《亲爱的X》中所有的角色都渴望感受到爱，也都以各自的方式努力得到爱，但这些不同的爱的面向，在剧中呈现了又激烈又痛苦的不同状况。也希望观众们看完这部作品后也重新思考自己身边能够感受到的爱。



最后金度勋也再度感谢所有观众们对於他所演出的角色以及对这部作品《亲爱的X》的喜爱。

