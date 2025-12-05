AOA酉奈升格当妈！喜迎爱女曝「小脚丫」照：「世界上最可爱的宝宝」去年与作曲家姜正勋结婚

女团 AOA 前成员 酉奈（Yuna）传出喜讯，正式升格成为妈妈！她於日前透过个人IG帐号公开宝宝的小手和小脚照片，向粉丝们分享家庭迎来新生命的喜悦。

酉奈在IG陆续发布了多张照片，其中一张是她紧紧握著刚出生女儿小手的温馨画面，并附文写道：「小小的、珍贵的我们的宝宝」。 随后她又更新了宝宝脚丫的照片，甜蜜表示：「世界上最可爱的」。



酉奈 2012 年以女团 AOA 成员身份出道，目前是该团体中第一位生下孩子的成员，收获许多粉丝的祝福。



酉奈的丈夫是音乐制作团队 GALACTIKA* 的成员F R I D A Y.（本名姜正勋）。 两人於去年 2 月结婚，并在去年 7 月亲自向粉丝宣布怀孕消息。





当时酉奈曾表示：「看著宝宝在肚子里一天天长大，最近真的非常幸福。 虽然『妈妈』这个词还很陌生，令人难以置信，但我会努力保持身心健康，直到与宝宝见面的那天。」





酉奈在 2021 年与 FNC娱乐 合约到期不续约，目前以皮拉提斯和瑜珈导师的身份继续活动，如今家庭圆满，令人称羡。 F R I D A Y.（姜正勋）是业界知名的作曲家，曾参与多首爆红 K-Pop 歌曲的制作，包括SISTAR19 的《Ma Boy》、TWICE 的《Heart Shaker》ZE：A帝国之子的《后遗症》《呼吸声》、MONSTA X 的《Beautiful》、Wanna One 的《I.P.U.》、ITZY 的《DALLA DALLA》、《WANNABE》、《LOCO》等。

