《坏妈妈》首播获好评！罗美兰为争气狠心「变坏」，李到晛被迫高压K书、学测当天叛逆大爆发！（EP.1）

李到晛、罗美兰、安恩真、刘仁秀等主演的JTBC新剧《坏妈妈》本周开播大获好评，第二集收视率继续上升，很多反转和巧合都让人起鸡皮疙瘩！

《坏妈妈》是一部感动人心的治愈喜剧，讲述爲了遗腹子拼命成爲坏母亲的妈妈「英顺」和因意外失忆而成爲孩子的儿子「强豪」寻找失去的幸福的故事。



*以下内容包含《坏妈妈》第一集关键内容！



未曾谋面的父亲

陈英顺（罗美兰 饰）和丈夫崔海植（赵震雄 饰）一起经营养猪场，虽辛苦但十分幸福，对即将出生的宝宝也充满期待。 为迎接奥运圣火，村里决定拆掉观感不佳的养猪场，建设公司居然趁夜纵火烧掉猪圈，逼他们离开。 海植据理力争，不料检察官竟跟建设公司是一伙，反而谋害了海植、告诉英顺说他是自尽。 英顺难过至极，为了不再被人欺负，决定把儿子培养成法官，为此不惜成为坏妈妈。



同一天同个屋檐下出生

英顺来到另一个村庄「昭友里」，和当地人郑氏几乎同时生产，两个宝宝就是崔强豪（李到晛 饰）和李美珠（安恩真 饰）。 强豪在妈妈的高压下艰难成长，甚至不被允许吃得太饱，只为时刻保持头脑清醒。



所幸强豪有开朗乐天的美珠陪伴，两小无猜逐渐变成情侣。 不料学测那天美珠被机车撞倒昏迷，强豪为照顾她而放弃考试，回家后与妈妈爆发冲突。



英顺质问「为什么要为别人毁了你的人生」，强豪终於忍不住压抑多年的委屈：我的人生在哪里？ 那只是妈妈你的不甘而已！强豪没有父亲、也几乎未曾感受母爱的温暖，生活中只有读书却不知目的，成长过程真的令人心疼啊T^T



成为杀父仇人的同伙

聪明过人的强豪成功当上了检察官，却在有物证的情况下仍拒绝帮被告人减刑。 离开法庭后他去见了暗中辅佐的人，对方正是友壁集团会长「宋友壁」（崔武成 饰），也就是当年杀死强豪父亲的人。



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