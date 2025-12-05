相差11岁的罗曼史！《等待京道》朴叙俊：元智安成熟老练的样子让我放下负担，我也努力管理了！

从《等待京道》公开的剧照和海报，好像看不朴叙俊、元志安有差到11岁！？期待本周播出！

JTBC 新剧《等待京道》由朴叙俊、元志安主演，讲述曾在20岁和28岁时两次恋爱并分手的李京道（朴叙俊 饰）和徐智友（元志安 饰），在以曝光出轨丑闻的记者和丑闻主角的妻子的身份重逢后，再次展开既心酸又真挚的恋情。



朴叙俊是1988年出生，而元智安是1999年出生，两人相差11岁。制作发布会上被问到两人的合作，朴叙俊坦言：「刚开始很有负担，因爲实际年龄差异，所以在见到智安之前很担心，觉得在外貌也会有很大的差异。」



朴叙俊继续说：「但是见面后发现智安非常成熟，虽然不知道她度过怎样的岁月，但是非常成熟，在制作发布会上的谈话中可以看出她经验丰富，很有老练的感觉，因爲这些部分我才能放下很多负担。」他还开玩笑表示因为感受到压力，所以非常努力管理了 XD。



谈到与朴叙俊的合作，元智安表示：「非常感谢叙俊前辈，因为长时间合作拍摄的经验不多，所以有些负担和紧张。但一开始就得到前辈的帮助，给了我很大的支持，让我能够依靠他完成拍摄。」



而《等待京道》由《你的倒影》、《欢迎来到王之国》林贤旭导演执导，《男朋友》、《三十九》的刘英雅编剧执笔，将在12月6日首播。

