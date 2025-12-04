MAMAMOO玟星亲录影片问候粉丝 12.14澳门演唱会加码粉丝福利

韩国人气女团MAMAMOO成员玟星将於2025年12月14日在澳门百老汇舞台举行《Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN MACAU》！此次澳门演唱会作为亚洲巡回的第三站，玟星不仅准备与去年不同的全新表演内容，更两度升级粉丝福利，以满满诚意回应粉丝的支持！

《Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow]》巡演继韩国首站、新加坡站后，12月将来到澳门站，后续还将前往高雄、东京及台北等地，展现玟星作为solo艺人的独特魅力。

自 2014 年出道以来，玟星在MAMAMOO中担任主rapper和主舞的角色。不只参与团体歌曲的rap创作，更在个人音乐中展现全方位实力。从2018年首张单曲〈Selfish〉到2023年迷你专辑〈The Present〉，玟星持续突破自我界限，展现出作为solo艺人的无限可能性。

向来宠粉的玟星加码澳门场粉丝福利，包括增加 $1688 票价的彩排与 HI-BYE 名额，并再度扩充 1:10 团体合照与现场签名海报机会，让更多粉丝能近距离感受她的魅力。

玟星近日也透过问候影片预告，与去年澳门场相比，这次将带来与以往完全的不同感觉，以及全新歌单与编舞设计，希望能与粉丝共同创造特别而难忘的回忆。

Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN MACAU〉将於 2025 年12 月 14 日於「澳门百老汇」 - 百老汇舞台举行，门票已透过银河票务及大麦正式开售。若想见证玟星全新升级的舞台魅力，以及想看到与以往不同的玟星，就不要错过今次澳门场的演出，约定大家到时见！

Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN MACAU

日期：2025年12月14日（星期日）

时间：下午5点

地点：「澳门百老汇」 - 百老汇舞台

票价：MOP/HKD $1,688 / $1,288 / $888

公开发售：2025年11月18日（星期二）中午12点起

订购网站：银河票务 - www.galaxyticketing.com / 大麦 - http://t.cn/RhJTbtX

主办单位：万星国际娱乐文化

经纪公司：RBW Inc.

- 详情请留意主办方公告

- 主办方保留活动异动之权利

- 福利中奖名单将於活动前一天公布

粉丝福利详情：

$1,688门票：HI-BYE（全体）、SOUND CHECK（全体）、合照1:1（10名）、团体合照1:10（150名）、现场签名海报（80名）、官方海报（全体）、官方小卡（全体）

$1,288门票：HI-BYE（100名）、SOUND CHECK（100名）、官方海报（全体）、官方小卡（全体）

$888门票：官方海报（全体）、官方小卡（全体）

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

