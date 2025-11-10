颂乐想去大峡谷、玟星向往北欧！MAMAMOO+台北旅展合体放闪：「旅行就该随著感觉」

MAMAMOO成员颂乐跟玟星，最近在「2025年韩星操灶咖大赛」名列前茅， 昨（11/9）再度来「走灶跤」，两人以小分队MAMAMOO+参与eSIM第一品牌DJB的活动，现身2025 ITF台北国际旅展，大方放闪，迎接新身份。

颂乐跟玟星常有国外的演出，对於网路的需求也相当大，两人异口同声表示「第一次使用DJB eSIM之后，就发现比想像中方便很多，网速快又是无限流量，用起来非常安心、满意」。

身为网路重度使用者的颂乐，只要到一个地方就会马上搜寻当地的WIFI使用，如果遇到网路不稳定，就很容易觉得烦躁跟痛苦。但这次使用DJB eSIM之后，以前会遇到的问题都迎刃而解，她笑说会让旅行的乐趣加倍，「不管在哪里网速都很快，真的很方便。特别是在国外，像翻译器、地图这些若是没有网路会很麻烦，所以即使便宜、简单，对我来说讯号稳定才是最重要的，而 DJB eSIM 在这方面表现得非常好」，而她对於只要扫QR code就能立即使用这件事也赞誉有加。

玟星以前则都是选择漫游，但第一次使用DJB eSIM之后整个爱上。尤其出国工作的时候，可能要透过网路跟粉丝即时互动，甚至要开直播，稳定的连线也让她无后顾之忧。她也回忆起使用漫游没有吃到饱，所以使用量到了一定程度后就变慢，而选择DJB eSIM后让她完美解决这些不方便。



这次来到ITF台北国际旅展，不免俗地会被问到想去哪里旅行？颂乐透露很多人都推荐她去美国大峡谷，「我也很好奇站在那种壮阔的自然景观前会是什么感觉，一定很震撼」。玟星则是想去北欧，希望那里的自然风景，可以带给她音乐创作上的灵感。

在旅展上，MAMAMOO+也捎来好消息，宣布成为eSIM领航品牌DJB的代言人，现场也释出代言概念短片，全新的影像视觉来自台湾团队，为此特别飞往韩国拍摄，颂乐和玟星大赞台湾团队很亲切，拍摄过程相当开心，颂乐在拍摄过程相当自在，「整个团队拍得非常细心又专业，我们也很信任品牌及摄影团队，所以就很放心的配合。」玟星也说感觉相当新鲜，「现场氛围明亮又用心，大家在很多小地方都把我们照顾得很好，真的很感谢，拍摄过程都很开心。」



而聊起自己的旅行风格，颂乐表示不管是照计画紧凑地玩，或者是漫无目的什么都不做，她都很喜欢。玟星最近则钟爱悠闲的旅行，主要是随著感觉走而非照著计划，她说「在当地咖啡厅坐著、或者散步时偶然遇见的风景，反而更能激发灵感」。

谈起接下来的演艺事业规划，颂乐透露想尝试清爽的摇滚风或深情的抒情歌，笑说「应该很快会有好机会吧？」玟星则不想受到曲风的限制，想试试看更贴近观众的演出形式。、

