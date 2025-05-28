不愧是「灶咖女团」！MAMAMOO玟星Fancon果然有台湾！和日本海报还有变化
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不愧是「灶咖女团」！MAMAMOO玟星Fancon果然有台湾！和日本海报还有变化

KPOP   2025年5月28日   星期三13:25   草莓  

（封面图源：X@RBW_MAMAMOO、RBW提供TV Daily）

台湾灶咖（灶跤）大战佼佼中的MAMAMOO（颂乐、玟星、辉人、华莎）可称是「台湾灶咖女团」，昨（27）日玟星宣布了最新活动，将在台湾高雄举行Solo粉丝见面会，「又」要来台湾。

MAMAMOO玟星（图源：X@RBW_MAMAMOO）

MAMAMOO玟星去年个人在台湾就举行或参与至少七次活动，今年3月也来台举行正规一辑《Starlit of Twinkle》台北场签售会。本月中旬玟星宣布在日本东京及大阪举行Fan Concert「Moon Byul Fan Concert [sea;nema] In JAPAN」，时间分别是7月4日与7月12日。没多久轮到了「Moon Byul Fan Concert [sea;nema] in KAOHSIUNG」公布，就在7月26日於高雄流行音乐中心举行。

据官方说明，「sea;nema」是「sea」（海）与「cinema」（电影）的合成词，预告著将在仲夏夜的海边展开特别相遇。Fan Concert日本与台湾版海报还做出差异，视觉表现了时间流逝，日本是阳光灿烂的蓝天，台湾是夕阳西下的橙色天空，「仲夏夜感性倍增」。
「Moon Byul Fan Concert [sea;nema] In JAPAN」海报（图源：X@RBW_MAMAMOO）「Moon Byul Fan Concert [sea;nema] in KAOHSIUNG」海报（图源：RBW提供TV Daily）

有关高雄场「sea;nema」讯息请锁定官方消息。顺带一提，玟星将於6月17日发行数位单曲〈ICY BBY〉（아이스 베이비），是时隔10个月推出的新曲，也将作为新专辑先行曲。虽然时隔10个月推出的新曲，但玟星上月曾翻唱在台发展的美籍华裔女歌手Karencici名曲〈爱你但说不出口〉，字幕选用繁体中文，引发台湾粉丝热烈讨论。

▼玟星上次发行的《Starlit of Twinkle》改版专辑主打歌〈Is This Love?〉

▼玟星上月翻唱Karencici名曲〈爱你但说不出口〉

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