不愧是「灶咖女团」！MAMAMOO玟星Fancon果然有台湾！和日本海报还有变化

台湾灶咖(灶跤)大战佼佼中的MAMAMOO(颂乐、玟星、辉人、华莎)可称是「台湾灶咖女团」,昨(27)日玟星宣布了最新活动,将在台湾高雄举行Solo粉丝见面会,「又」要来台湾。

MAMAMOO玟星去年个人在台湾就举行或参与至少七次活动,今年3月也来台举行正规一辑《Starlit of Twinkle》台北场签售会。本月中旬玟星宣布在日本东京及大阪举行Fan Concert「Moon Byul Fan Concert [sea;nema] In JAPAN」,时间分别是7月4日与7月12日。没多久轮到了「Moon Byul Fan Concert [sea;nema] in KAOHSIUNG」公布,就在7月26日於高雄流行音乐中心举行。



据官方说明,「sea;nema」是「sea」(海)与「cinema」(电影)的合成词,预告著将在仲夏夜的海边展开特别相遇。Fan Concert日本与台湾版海报还做出差异,视觉表现了时间流逝,日本是阳光灿烂的蓝天,台湾是夕阳西下的橙色天空,「仲夏夜感性倍增」。



有关高雄场「sea;nema」讯息请锁定官方消息。顺带一提,玟星将於6月17日发行数位单曲〈ICY BBY〉(아이스 베이비),是时隔10个月推出的新曲,也将作为新专辑先行曲。虽然时隔10个月推出的新曲,但玟星上月曾翻唱在台发展的美籍华裔女歌手Karencici名曲〈爱你但说不出口〉,字幕选用繁体中文,引发台湾粉丝热烈讨论。

▼玟星上次发行的《Starlit of Twinkle》改版专辑主打歌〈Is This Love?〉



▼玟星上月翻唱Karencici名曲〈爱你但说不出口〉



