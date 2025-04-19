2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI华丽来袭！DAY6、泰民、玟星、BADVILLAIN 6/14林口体育馆梦幻集结，4/26年代售票全面开卖

韩流音乐盛典《2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》正式宣告来袭，将於2025年6月14日（六）晚间六点在国立体育大学综合体育馆盛大举行。本次演唱会汇聚四组风格迥异、实力坚强的艺人包含DAY6、泰民、玟星、BADVILLAIN，将轮番登台带来精彩演出，总时长将长达160分钟。门票将於4月26日上午11点起透过年代售票系统及各大便利商店全面启售，邀请所有粉丝一起参与这场今夏最强、最华丽的韩流盛事！

K-WONDER CONCERT一直致力於打造跨世代、跨曲风的韩流拼盘舞台。无论是初出道的新星，还是拥有丰富舞台经验的实力唱将，始终秉持著让观众一次拥有多重体验的理念，透过主办单位SHOWOFFICE的邀约与筹备，K-WONDER将再度於台湾举行，SHOWOFFICE也表示本次演出时间将长达160分钟，每一组表演艺人将唱好唱满，希望呈现最丰富的演出给所有粉丝。

本次活动演出阵容星光熠熠，从高人气乐团DAY6，到韩流舞蹈指标泰民、实力魅力兼具的唱将玟星，再到新生代风格女团BADVILLAIN，每一组艺人都是话题与实力的代表，韩国摇滚天团DAY6，以摇滚曲风与真挚歌词打动人心，多首脍炙人口的经典歌曲如〈Zombie〉、〈You Were Beautiful〉早已成为K-POP乐团的代表作，最大的亮点是所有团员都必须参与词曲创作，也同时拥有演奏、主唱双重身分，他们的音乐治愈了许多乐迷的心，本次将以全员编制演出，相信会让许多台湾My Day（DAY6粉丝名）引颈期待。



一直是「台湾灶咖大赛」常胜军的MAMAMOO成员-玟星，这次也将带著她那兼具爆发力与情感厚度的嗓音，再度登上熟悉的台湾舞台。她多次抵台演出，不仅演唱会场场秒杀，每一次的出席也都带来关注话题。玟星不仅在音乐上备受肯定，更因真性情与亲切互动深受粉丝喜爱。这次，她将带来精彩的Solo舞台，展现个人的舞台能量，用独有的玟星式魅力，与台湾MOO MOO们（粉丝名）一起嗨翻整个林口体育馆。



阵容的重量级卡司之一，还有「韩流性感舞王」TAEMIN（泰民）。自出道以来，泰民始终是K-POP表演美学的代表人物，凭藉卓越舞技与舞台表现力，累积无数海内外粉丝，打造出独树一格的表演风格。从〈Move〉翻转性感定义，到〈Criminal〉展现内敛张力，每次新作舞台总能掀起热议，如〈Guilty〉中「手伸进衣服后抓住下巴」的大胆编舞，也让泰民成为舞台焦点的代名词。此次K-WONDER舞台，也将带来多首代表作，让每一次出场都像是一场视觉艺术。



值得关注的还有新生代女团BADVILLAIN，7位成员其中有编舞家Chloe Yang、前《街头女战士》选手Emma、前《放学后的心动》选手HU'E和YunSeo、澳籍成员INA、Vin以及忙内KELLY，虽然出道时间短，但她们以鲜明定位与强烈的舞台风格迅速掳获年轻世代目光。强劲的舞台魅力加上独特的恶棍概念，在新生代女团中闯出自己的路，充满自信又游刃有余的控制力，完全不像刚出道的新人，这次将是她们首次到台湾演出，预计将会以又辣又帅的「恶棍系」形象，展现初登台的霸气宣言。



这场跨越世代与风格的拼盘演唱会《2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》，无论你是摇滚派、舞曲控，还是情感系听众，都能在这场集结当红新星与实力派歌手的盛会中，找到属於自己的K-POP爱好。演出门票将於2025年4月26日上午11点於年代售票系统及各大便利商店全面开卖。更多活动详情与福利内容，请持续关注主办单位 SHOWOFFICE 官方社群平台。



2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI

演出时间｜2025年06月14日(六) 18:00

演出地点｜国立体育大学综合体育馆

演出地址｜桃园市龟山区文化一路250号

演出时长｜约2.5小时

活动票价｜NT$6,800 / NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / 身心席NT$2,400

起售时间｜2025/04/26 11:00

购票方式｜年代售票系统及各大便利商店

身障购买｜仅限年代售票网购买

购票网址｜网页建置中



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