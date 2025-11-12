「爱情职人」回来了！徐玄振新剧《Love Me》海报公开，孤独医生遇上邻家男人的治愈爱情

大家期待已久的「徐玄振爱情剧」来了——JTBC全新韩剧《Love Me》确定将於12月19日首播，并率先公开徐玄振的前导海报。

《Love Me》讲述一个「只顾著爱自己人生」的、有点自私却因此更平凡的家庭，开始各自的爱情旅程并逐渐成长的故事。由曾执导Netflix剧集《你和其余的一切》、以细腻捕捉情感层次与人际关系而获好评的导演赵英民掌镜，而有「爱情剧职人」之称的徐玄振担任女主角，预告今年冬天最令人期待的浪漫爱情剧诞生。



徐玄振饰演妇产科医生「徐俊京」，表面上拥有体面的职业与出众的外貌，看似完美的「理想单身族」，但其实她的内心深藏著孤寂――七年前家中突如其来的变故，让她选择极力逃避。为了不让任何人看穿，她比谁都更加坚强与拼命地生活。然而，当理解她孤独的邻居「朱道贤」（张栗 饰）悄然走入她的生活，俊京的心也逐渐动摇。在这份意料之外的情感交流中，她重新学会去爱、去理解自己与家人，慢慢敞开心房。



最新公开的海报中，捕捉了俊京人生转折的瞬间。闭上眼露出微笑的她，配上文案「决定要用尽全力去爱」，暗示著她下定决心再次去爱那位男人、也去爱家人。仅凭一个表情，就能让人自然融入她的情感世界，徐玄振独有的细腻气质与温暖氛围相互交融，完美展现冬日爱情剧的柔和暖意，瞬间将观众的期待转化为信任。

本作也是徐玄振继《爱上变身情人》之后，时隔7年再度回归JTBC主演爱情剧。她以丰富的角色诠释力与深层情感演技，曾引领一个世代的浪漫，此次将以何种崭新面貌感动观众，再次证明「爱情剧职人」的实力，也备受瞩目。



制作团队表示：「《Love Me》是一部描写外表看似坚强、实则孤单的人们，彼此理解并打开心扉的故事。今天公开的前导海报，捕捉了每个人在人生中曾停下脚步、那颗心重新开始跳动的一瞬间。」他们也补充说：「徐玄振的细腻演技将完美呈现这份悸动与情感，而导演赵英民以留有余韵的影像语言，将为观众带来重新审视内心、再次感受爱的时刻。请大家多多期待首播！」



《Love Me》将於12月19日晚间20:50连播第1、2集。

