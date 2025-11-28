刘在锡＆柳演锡主持的热门综艺《只要有空，》第四季12月16日首播！《模范的士3》李帝勋＆表艺珍作为首集嘉宾！

热门综艺《只要有空，》第四季回来啦！确定在12月16日首播！

由刘在锡、柳演锡主持的SBS热门综艺《只要有空，》徵集许多民众的短暂空闲时光，由他们走访前来申请的民众所在地点，与民众见面并且聊聊日常的生活趣事，并且由主持人与嘉宾进行多种小游戏，通过即可赠送丰厚又实用的礼品给民众，从第一季开始就深受广大观众们的喜爱。



今年8月结束第三季，经过约4个月的休息，第四季确定在12月16日首播，将由《模范的士3》（模范计程车3）的主演李帝勋和表艺珍作爲新一季的首位嘉宾。此前，韩志旼、李浚赫、孙锡求、金多美、南宫珉、 TWICE Sana＆志效、SEVENTEEN Hoshi＆珉奎、车太铉、张赫等众多明星曾出演过节目，展现多样的魅力。本季还会有哪些明星出演？别错过接下来的播出啦！



另外，由李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝主演《模范的士3》已经在上周首播，两集都创下同时段收视第一，真的非常厉害！接下来彩虹运输还会遇到什么样的案件和委托人？特别出演的反派们会有多坏？也让广大的剧迷们都非常期待！



