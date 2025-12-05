Disney+旅综《Are you Sure?!》开播：BTS Jimin在家裸身遭柾国突袭！「忙内LINE」崩溃开局好欢乐

人气男团 BTS 防弹少年团 大受好评的 Disney+ 旅游实境秀《ARE YOU SURE?!》第二季热闹回归，再度找来「忙内LINE」的 Jimin（智旻）、Jung Kook（柾国）在当兵退伍后踏上疯狂旅程，让粉丝一探两大偶像私底下可爱、调皮的面貌。

首波预告在BTS防弹少年团官方YouTube频道上架10天即突破122万次点阅，第一集开场更让柾国与工作人员直接突袭Jimin的住家，让上半身赤裸的Jimin睡眼惺忪苦笑「真的要这样拍吗？我先穿衣服吧」。（大放福利啊～～～）





第二季两人挑战近期流行的「极简旅行」，仅凭少少行李就出发。在旅程开端同样充满笑声，向来喜爱骑重机的柾国挑战在瑞士一路骑重机登上阿尔卑斯山，让他自傲表示简直就像「动作片男主角」，Jimin则穿上连身的绿色睡衣被柾国亏像小孩子。刚退伍的两人更回忆起当兵生活，Jimin表示当初服役时在山上出任务「一直淋雨、周围什么都没有，我连续5天没有洗澡了！」，两人还在瑞士挑战30秒登上火车的极限任务，甚至慌忙到差点丢下制作组。





《ARE YOU SURE?!》自从2024年8月推出时就大获好评，起先单纯是成员Jimin前去纽约为「忙内」柾国探班，但因为两人都即将入伍当兵，临时决定自拍旅游影片留下美好回忆。从纽约一路玩到济州岛、札幌，更找来同为「忙内LINE」的V金泰亨一同旅游，不仅饱览各地的美食、美景，更展现团员彼此的深厚友谊，柾国大口吃汉堡、拉面的「吃播」画面更被观众大赞「比任何美食节目都还要美味」。





节目在第二季也与社群媒体X合作，只要hashtag标注#AreYouSure2，便可出现两个小蓝人一起走路的可爱表情符号。两位大男孩在过程中不时向彼此开玩笑、告白，强调他们永远年轻，也让人一探K-POP顶级偶像男团私底下最为可爱的面貌。



