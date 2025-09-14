朴敏英与「渣男前夫」李伊庚在《行骗天下KR》重逢！「油腻演技对决」让现场笑声不断

演员朴敏英与李伊庚继去年热播剧《和我老公结婚吧》后，在新剧《行骗天下KR》中迎来了令人意外的重逢。

TV朝鲜周末迷你剧《行骗天下KR》在前两集中，描绘了尹怡朗（朴敏英 饰）、詹姆斯（朴熹洵 饰）、明求浩（朱钟赫 饰）联手教训利用小市民迫切心情诈骗的假道士白花（宋智孝 饰），以及将公益基金会当作非法资金洗钱工具的全泰秀（郑雄仁 饰），成功展开痛快复仇的故事。



13日播出的第3集中，朴敏英与李伊庚以与前作截然不同的氛围重逢，播出前就让观众们的期待感满满。去年热播剧《和我老公结婚吧》中，李伊庚曾饰演朴敏英的「渣男」前夫，这次在《行骗天下KR》中，他化身为艺术评论家刘名翰，与朴敏英展开全新的化学反应。



尹怡朗为了诱惑新目标——充满黑暗欲望的艺术评论家刘名翰，全力以赴地展开「约会行动」。变身为世界顶级拍卖公司的买家，先是抛出让刘名翰心动的商业蓝图，接著再加上充满小心翼翼手势的无厘头撒娇，展开猛烈的调情攻势。刘名翰也以热烈的眼神和油腻的台词回应，营造出甜蜜的氛围。然而不久后，刘名翰露出锐利眼神，让两人之间的气氛变得更加紧张刺激，这两人油腻的调情互动也非常爆笑。



剧组透露，朴敏英与李伊庚展开的「油腻演技对决」，让拍摄现场笑声不断。朴敏英完全融入尹怡朗这个角色，展现了鲜活又古灵精怪的魅力；李伊庚则凭藉「名不虚传即兴之王」的实力，以神乎其技的即兴演出引爆全场笑点。两人放开手脚的演技，诞生了让观众一看再看的「名场面」，成为话题焦点。

▼两人用餐的互动片段，影片已定位在09:19。



《行骗天下KR》每周六、日晚上9点10分播出。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻