剧迷嗨翻！李彩玟X润娥要回来了？《暴君的厨师》小说作者曝光第二季大动作规划中！粉丝：等不及了

今年夏天席卷周末档、话题度爆冲的古装罗曼史《暴君的厨师》，当时可说是主角配角全员上桌（指在一部影视剧中，所有演员「包括主角、配角」的表现都受到观众的认可和赞赏，仿佛他们都被邀请上桌吃饭一样，共用观众的赞誉）、人气全面大爆发，男主角李彩玟更靠著「甜虐切换自如」的演技，咖位直接飞升。 至今仍有大票剧迷狂敲碗第二季，而这部神剧的原著小说《作为燕山君的厨师活下来》作者朴国宰，也因为剧集的成功再次受到关注，近日更接受韩媒《IZE》的独家专访，大方分享创作秘辛与未来计划。

原著再掀热度：小说完结后靠电视剧大翻红

朴国宰坦言，《作为燕山君的厨师活下来》连载时虽然有讨论度，但称不上是「大爆款」。 没想到电视剧版《暴君的厨师》播出后人气急升，让原著被重新挖掘，他笑说：「真的只觉得感谢，剧集还被说是今年最成功的迷你剧之一，能让我的作品被看见非常荣幸。」

让读者意外的是，朴国宰其实原本不是网文作者，也不常追网文。 他分享创作契机时说：「我只是想写东西，后来想说，既然要写，那就写大家会看的题材吧。 於是就从自己熟悉的领域出发，试著融合大众元素。」



朴国宰透露从连载中期签下影视化版权，到小说完结后正式收到制作方联系，再到确定影视化，整个流程比想像中快很多：「负责的制作公司虽然是新成立不久，但代表的推进力超强、热情也很惊人，那份热度也传染给我了。 」

剧版最大亮点：把原著不多的「罗曼史」放大是神来一笔

谈到《暴君的厨师》超反应的原因，朴国宰分析——原著其实是历史×料理×轻度罗曼史的「综合体」，情感线比剧版少得多，「剧组选择把罗曼史大幅放大，我觉得是非常聪明的决定，也因此吸引更多观众。」 剧版大幅强化「罗曼史」=神操作！ 不过喜欢甜度爆表剧情的观众，读到原著时会发现：「唉？ 小说不是纯罗曼史耶？」而这也完全在他的预期之内。



对演员选角满意度爆表：润娥=100%说服力、李彩玟=惊喜之选

朴国宰大赞主演们完全演出角色的灵魂，润娥饰演顶级名厨「延志英」 「原著的延志英其实有点『太完美』，要让这角色在真人版中有说服力并不容易，但润娥完全办到了，既有力量又温柔，非常像我想像的她。」。



而「燕熙君」（原著为燕山君）的扮演者李彩玟也让朴国宰赞不绝口，「原本没想到他会来演，但真的演得很好，比原著的燕山君更可爱、有魅力，也非常符合剧版的世界观。」



原著变剧、变漫画＝三连击！魅力何在？

目前原著已推出漫画版，同样获得好评。 朴国宰认为作品能多次延展，是因为：以「大体历史为基础、细节再进行虚构」的叙事方式; 详实查过大量史料、料理资料，同时加入大长今、田禹治、孔吉、赵光祖等同时代真实历史人物; 有趣、又带点熟悉感的「架空历史（Alternate History）」的设定，「这些元素让故事更有力量。」



第二季进度曝光！小说×剧版×漫画「同步推出」目标中

对於大家最关心的第二季，朴国宰给出了让粉丝心跳加速的好消息，他透露：「第二季嘛，其实能讲的故事非常多。原作小说的第二季先完成，电视剧第二季才能往下走。小说第二季的主轴、起承转合大致已经出来了。 细节正在调整。 小说会照小说的方式展开，而等小说剧情推进后，剧集也会按照故事发展，制作成电视剧。现在整体的计画，是希望能做到『原作×电视剧×网漫 第二季同步推出』。细部内容现在还不便透露，但如果真的做第二季，有太多想讲的故事了。」至於内容，他也给出暗示：「外传的故事很可能成为第二季初期的重要线索，像是大家最想知道的——『暴君是怎么穿越到现代』。」

朴国宰还表示，自己正在扩大整个世界观：「能讲的故事非常多，未来也有可能发展角色独立篇。」



新作也在准备：风格完全不一样？

除了第二季，朴国宰也同时准备新作品，有的风格与《作为燕山君的厨师活下来》完全不同，也有同类型的计划进行中：「但我知道读者最想要的应该还是第二季。」

朴国宰温暖表示：「读者与观众给了我超乎期待的爱，我会用更有趣的作品回报大家。」最后，他也不忘推荐原著：「原著跟剧版是完全不同的魅力，如果看过剧的话，再读小说会发现更多未展现的内容，这也会是第二季可延续的基础。」

