《我结》T-ara恩静&李章宇因结婚再见！李章宇狂脑补恩静先有后婚、无缝接轨

《我们结婚了》经典夫妇之一的「友情夫妇」（又称「鲸鱼夫妇」，T-ara恩静与李章宇又因「结婚」再见，只不过这次是各自结婚！

恩静的频道最新一集命名「我们（各自）结婚了（feat.友情夫妇李章宇）」，她邀请李章宇吃饭，话题就围绕著结婚，恩静和金秉佑导演，李章宇和赵惠元，两对新人都将在11月步入礼堂。

李章宇表明自己是金秉佑导演的粉丝，非常喜欢他执导的《恐怖攻击直播》（死亡「动」新闻），但坦言听到婚讯很讶异，直白地说恩静和导演「看起来不搭」，且知道恩静有电视剧正要拍，不可能选在此时结婚。李章宇脑洞大开怀疑恩静怀孕了、是先有后婚，恩静听著听著不但没有生气，反倒笑开怀。



恩静解释自己只是不想再拖下去，新剧（《第一个男人》）虽然要开拍了，但要一路拍到明年6、7月，自己38岁也是高龄产妇的年纪了。李章宇称赞她做得好：「你从高中就开始，从小就在演艺圈打滚，差不多有二十年了吧？这种程度够了……」还以为李章宇要说多感人的话，结果下一句说：「现在该为国家做点好事了！」又逗笑了恩静。



不过，李章宇对恩静婚讯的怀疑还没停歇，他回想恩静曾在电话中说有想结婚的对象了，但不透露是谁，还形容「很幼稚」，让李章宇以为对象是年下男演员！在得知恩静婚讯后，他还闪过念头：要嘛就是和年下男朋友分手后太崩溃，著急著结婚，要嘛就是怀孕了！恩静听著李章宇各种脑补笑到不行。



恩静和李章宇过去在《我们结婚了》和彼此妈妈都有互动，所以对对方妈妈也很熟悉。李章宇不时提到妈妈，还和恩静一起连络节目摄影师，各种回忆杀！两人演出《我们结婚了》已是2011、2012年的事了，2022年因实境节目《云滩古道乡村酒店》相隔十年重新连络，到现在仍保持联络并为彼此婚姻祝福，友谊弥足珍贵啊！

▼「我们（各自）结婚了（feat.友情夫妇李章宇）」完整影片



