网传与犯罪组织成员亲密合照！曹世镐遭谣言缠身，公司紧急辟谣：全是谣言

韩国综艺圈又起争议！搞笑艺人曹世镐近来突然被扯进「和地方黑帮人物交好」的传闻。

网路上有贴文疯传，让讨论迅速延烧。 对此他所属的A2Z娱乐4日第一时间跳出来灭火，强调：「网路上的说法完全不是事实。」



조세호 돈세탁하는 조폭두목이랑 어울리면서 뇌물상납받고 조폭이 운영하는 프랜차이즈 홍보해줬다는 의혹터졌는데 기사하나안뜸 좆나수상한데 https://t.co/CYKmNyQjkl pic.twitter.com/7zi3h78qNC — 반올 (@HeungrokCho) December 4, 2025

据韩媒整理，一名网友日前在IG及社群论坛发文，声称曹世镐与某位被指为「地方犯罪组织核心人物」的A某私交甚笃，甚至PO出两人疑似在娱乐拥抱场所的照片，并暗示双方曾互送高价礼物，还说曹世镐替对方的加盟店做宣传。 贴文一出，马上引发网友热议。



面对越滚越大的风波，A2Z娱乐立即发布声明反驳：「被提到的A先生只是一般朋友，所谓的高价礼物、帮忙宣传等内容通通毫无根据。」公司也表示，对於散布不实内容的人士，已著手准备法律行动，态度相当强硬。

现年43岁的曹世镐2001年以SBS第六届公开招募搞笑艺人出道，这些年靠著《两天一夜》、《刘Quiz on the Block》、《洪金铜钱》等节目深受观众喜爱。 如今卷入网路传闻，也让粉丝相当担心。 至於事件后续会如何发展，外界也正密切关注中。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻