《亲爱的X》成金永大入伍前最后作品：下次想挑战「只穿著内裤煮泡面」的日常人生剧

热门韩剧《亲爱的X》的男主角金永大表示，自己演技人生的其中一个章节已经结束，还分享了许多未来想挑战的角色类型。

金永大於 25 日下午在首尔市钟路区的一家咖啡厅进行的 TVING 原创韩剧《亲爱的X》终映采访中，提到了自己对演技的看法。

《亲爱的X》是一部描绘为了逃离地狱并登上最高处而戴上面具的女子白雅珍（金裕贞 饰），以及被她残酷践踏的 X 们的精采故事。金永大在剧里饰演相信救赎就是爱、活在白雅珍的煤气灯操控（Gaslighting）世界中的男子尹俊瑞一角。





当天，金永大在谈到完成此部作品的感受时表示「我认为在演技上，一个章节结束了」、「也有著想重新开始的心情」。





他也正面临著入伍这个课题的新变化。金永大说：「我想成为更加成熟的演员，希望能克服过去经历的试错，并带著自信去挑战。」

特别是他说道：「我也想演些日常性的角色，挑战像是只穿著内裤煮泡面来吃的那种人生剧类型。」「也想挑战坏人角色，有些贪心。」



关於入伍后的空白期，金永大表示：「空白并不可怕。因为有很多经验，所以有自信能做好。」展现了不畏惧且自信的一面。

