《客家厨房2》本周日即将开播！利特再度迫降直接趴在舞台！访问中不忘宣传温升豪新戏，秒问「哥，家里有空房间吗」

大家的好朋友Super Junior成员利特今日再度来台，为自己的实境综艺《厨师的迫降：客家厨房2》进行宣传，所有成员们齐聚一堂，分享许多拍摄时的趣味小故事，也可看出大家的感情都非常棒！

本次《客家厨房2》的成员除了第一季的利特、温升豪、江宏杰以及韩国大厨李元日，更加入了演员陈庭妮，还有少女时代成员孝渊、韩国吃播Youtuber喜饭以及另一位曾出演《黑白大厨》中被称为「生意天才赵社长」的主厨赵序衡，八位成员让节目更加精采，没想到第一集就上演了两位主厨的对决，两位活用客家的重要食材「萝卜干」，变出截然不同的两道美食料理。





多次来台的利特，一上台就摆出许多俏皮姿势，跑来跑去让镜头几乎快跟不上他，最后他索性直接趴在台上露出正脸面向镜头摆出小花姿势，突如其来的动作让摄影师们措手不及。他也俏皮在台上用手机反拍台下盛况，并说：「我经常来，这里是我的家，我回来了。」更有记者问他是否考量在台置产住下来？他说，如果大家有推荐他房地产的话他会想在台买房，如果买了房子他就会更认真活动！接著直接问隔壁的温升豪：「哥，家里还有空房间吗？」温升豪立刻表示非常欢迎他来住〜





少女时代成员孝渊则是第一次参加台湾的综艺实境节目，她表示相当荣幸，也跟著主厨学习了很多料理技巧。孝渊在节目中也展现出相当机灵的一面，身边的李元日主厨也对她相当称赞。最懂得客家菜的韩国主厨李元日，表示自己最爱吃的一道客家料理就是「梅干扣肉」，第二季他更找来好友赵序衡主厨，两人将携手带来更多美味的料理。





利特表示相当荣幸成为第一个入围台湾金钟奖的韩国艺人，而以第一季节目得到最佳人气奖，也觉得相当开心，被问到第二季会不会有压力？利特自信满满喊话金钟奖「这次应该要颁给我了吧？」相当有自信，他也表示与所有成员们共享荣耀是非常开心的。初次加入的陈庭妮，也说团队真的非常热情欢迎她的加入，就像她也有参与第一季一样，相处非常和谐。



访谈时利特也利用其他成员在回答问题的空档，拿出手机对著台下的盛况拍照留下纪念，接著更搜寻出温升豪即将上档的新电视剧作品，立刻秀出手机中的图片说：「请大家一起支持哥的新戏！」让温升豪觉得相当暖心。《客家厨房2》将於12月7日起在台湾客家电视台、LINE TV、中天综合台以及韩国TVING首播。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻