国民初恋男再出击！「说没压力是骗人的！」朴珍荣认了接演新剧负担很大：必须忘记《未知的首尔》

人气男团GOT7出身演员朴珍荣，能否凭藉「初恋男神」形象再度创造二连胜佳绩，备受粉丝关注！

由JTBC推出的全新金曜剧《依然闪亮》，5日举办制作发布会。 导演金允珍率领主演朴珍荣、金珉周盛装出席，现场气氛温馨热烈。



《依然闪亮》描绘一群曾经共享两人世界的青春男女，在彼此成为信念、照亮人生方向的「光芒」过程中，交织出动人的爱情故事。 该剧由执导过《那年，我们的夏天》、《跟你说爱我》的金允珍导演，与电影《春逝》、戏剧《通往机场的路》李淑妍编剧强强联手，幕后阵容堪称黄金组合。



朴珍荣剧中饰演能精准看透世界的地铁驾驶员延泰瑞，金珉周则饰演前任饭店人员、目前是首尔古屋民宿经理的牟恩雅。 剧情讲述19岁相遇、20岁分离的两人，到了30岁再度重逢的虐心罗曼史。

去年才在tvN电视剧《未知的首尔》中以「初恋男神」形象大受欢迎的朴珍荣，对於连续接演浪漫作品是否感到负担，大方坦言：「说没有压力是骗人的。 但我认为，身为演员面对新作品时，最好的心态就是尽可能排除前作的影子。 很感谢大家喜欢之前的角色，但为了新作品，我得放下那些负担感，尽量冷静地去面对《依然闪亮》。」



朴珍荣也仔细分析两部作品的不同之处：「前作比较像是女性角色的成长故事，我只是在其中扮演辅助的角色，跟著一起成长; 但《依然闪亮》是扎扎实实的男女爱情故事，而且是正统疗愈系浪漫剧。」他强调这次更专注於角色当下如何反应：「我觉得我们的故事是每个人都可能经历过的、那些微小却心动的爱情片段，所以特别努力去抓住那些能引起共鸣的细腻情感。」

