【专访】朴志训爆红后时常警惕自己：我讨厌看到自己得意忘形的样子！只想忠於当下

人气兼具话题的实力派演员「朴志训」，从电影《王命之徒》创下1600万观影人次，后续韩剧作品《菜鸟伙房兵》也再次成功。他表示：「为了不要太兴奋，我一直在努力。现在只要把正在做的事情做好，并从中学习，对我来说...这才是最重要的。」

朴志训对於可能随著人气与期待而掀起的风暴，展现出不被轻易卷入的态度。2日，他在首尔钟路区三清洞某咖啡厅，完成 tvN 月火剧《菜鸟伙房兵》（12集）长篇拍摄后接受了访问。



从命运多舛的端宗，到纯真的二等兵姜成宰，朴志训出道以来迎来最大的人气与关注度。作品累计1600万观影人次的电影佳绩，加上电视剧平均约7%收视率的成功，使他连续迎来好成绩。

虽然对於连番成功感到高兴，但他也强调自己努力避免被外界的赞誉冲昏头，试图维持自己的中心，走属於自己的路。



成为童星的契机！

朴志训6岁时（2006年）透过《朱蒙》、《王和我》等正统古装剧踏入演艺圈，但他几乎不记得童星时期的事情。他回忆：「因为太小了，真的没有记忆。最早的记忆是，有一天在家看电视，有人正在很激动地骂人，我看了之后想说『原来电视里可以这样演情绪啊，我也想做那个，我想成为那样的人』，妈妈也支持我。」



最近他的演艺路势如破竹，前作电影《王命之徒》创下1600万观影人次，后续作品也再次成功。他对於「是否迎来大运」的提问表示：「我不太相信命运，所以不确定，但大家的喜爱我真的很感谢。被说有好运气本身，就是很感谢的事。」

被问到是否有心境变化时，他思考后回答：「其实都一样，没有什么特别改变。得奖当然开心，但就算没得奖也没关系，因为我只是觉得作品有趣才做。我对自己还有很多好奇，所以想继续探索。只要完成该做的事就满足了。」



时常提醒自己：不要得意忘形

但他也学到一件事——不要得意忘形。他说：「我不知道该怎么形容，但当我听到『千万观众』之类的消息时，我会觉得哇～，但同时又觉得自己那种兴奋的样子很讨厌，甚至觉得有点厌恶。」严格地自我约束，来保持内心的平静。

「我不想成为什么伟大的人，只想在每个瞬间做好当下的事，成为能让观众信任、能一起感受能量的演员。」

他选择《菜鸟伙房兵》，也是为了专注当下。在这部结合军队与游戏设定的作品中，他甚至穿上海带装跳舞、反串老太太等，打破一般男主角形象。



对於挑战B级喜剧的原因，他表示：「我没有特别排斥任何类型。这种轻松幽默的作品，观众可以很轻松观看，反而更吸引我。」他也坦言自己平常并不是幽默的人，但正因如此，在拍摄过程中更努力思考如何让剧本更有趣，并与工作人员一起开心拍摄。

关於引起话题的「奶奶装扮」与海带戏服，他解释那场戏原本剧本没有，是导演临时提议。他担心会破坏角色情绪，但最后仍抱著歉意完成拍摄：「那是一场很重要的情绪戏，我其实很挣扎，也很对不起对手演员。」



现实中的朴志训并不擅长料理

谈到料理，他坦言自己完全不擅长：「这次反而让我更远离料理了，真的很难。」但也因为这部作品，让他更想接近料理世界，只是现实并不容易。

他透露明年将入伍，甚至曾想申请海军陆战队或水中侦察部队。他说自己喜欢高强度训练，也热爱刺激活动，但唯一害怕的是深海的黑暗。



对於粉丝期待的Wanna One合体，他坦言：「如果有机会，大家再聚在一起应该很好。未来虽然还不确定，但希望能再见面。」

虽然已拍摄多达9个品牌广告，他却笑说：「还没入帐，所以也不知道赚多少，甚至还没办法送礼给父母。」在成功之中，他依然保持自我克制与冷静，让外界更加期待他未来的演技发展。

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