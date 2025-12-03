Super Junior圭贤续任台湾宣传大使，牵制罗PD：「在台湾不要太努力，我会不安！」

《新西游记》最新衍生续作《三傻游肯亚》，成员Super Junior圭贤和制作人罗暎锡（罗PD），一同来到柳炳宰和Jonathan主持的Netflix YouTube节目宣传节目，开场没多久就聊到台湾啦！

问到圭贤担任台湾观光大使，圭贤表示自己已当过一年，很荣幸续任，笑著爆料事情其实没那么顺利，就他听闻的，「内部有些竞争」。圭贤再仔细透露，说内部分了两派，要换人还是持续任用他的一派，「圭贤派」以些微差距惊险取胜。他说：「幸好获得续任，但为了明年的竞争要更努力了，还会有新的提案竞标进来嘛！」



说到台湾，也要提到罗PD在台湾拥高人气了，竟然已在台湾办过六次粉丝见面会！？罗PD解释一开始只是为了喜欢韩国综艺的观众办分享会（创意讲堂），办第二次第三次观众倍数成长，最后发展成了粉丝见面会，「我自己也出乎意料」。搞笑的是，圭贤马上牵制他：「不要在台湾太努力活动，会让我不安！」



不少台湾网友听到这，都开始猜测圭贤的竞争对手到底有谁了，有人说「说不定就是罗PD」，也有人说「可能就是Super Junior队内竞争」，还有人提颂乐、金大明等等，光设想的人就有许多啊！

不过圭贤担任台湾观光大使，确实很受台湾网友称赞敬业。圭贤起初会被找上，很有可能就是因为来台时都会旅游拍Vlog，演唱会还能背出台湾不少县市名；被任命后，他不时会在演唱会上强调自己这身分，也会多学中文和粉丝交流。9月他拍摄的新广告亦受到欢迎，骑著脚踏车的侧拍照更被说毫无违和融入了台湾生活。



而在台湾网友眼里，罗PD可以视作圭贤的对手不无原因。去年他和金大明一起拍摄YouTube节目《跟著大明寻味：台湾篇》点阅率破百万、人气之高，肯定带动了一些韩国人对於「台湾感性」的向往。罗PD在台湾拥高人气，见面会热烈到韩国网友都惊讶，且今年在台湾举行的见面会，视觉设计「台味十足」。



圭贤虽然是开玩笑要罗PD「不要太努力」，但网友都开始幻想下一任台湾观光大使是谁了（看来圭贤真的要紧张了XD），或是希望预算足够的话能两人一起当大使！

