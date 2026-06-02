《豆豆农场》19日首播！李光洙×金宇彬×都敬秀济州岛当「畜牧打工仔」，预告乳牛集体逃出三人直接傻眼

这个月就能看到播出啦！李光洙、金宇彬、都敬秀迎来第四次「豆豆」系列合作，三人之间的化学反应也再度备受期待！

tvN 近日宣布，综艺节目《豆豆农场》将於19日首播。该节目以李光洙、金宇彬、都敬秀三位好友为主角，记录他们在济州岛挑战牧场工作的真实生活。继先前挑战务农、开餐厅与海外旅行后，三人这次再度展开全新任务，化身「畜牧打工仔」，也让粉丝相当期待。



公开的首支预告中，可以看到三人即使身处牧场依然笑料不断。原本与牧场工作人员悠闲用餐的他们，突然接到「放牧区乳牛逃脱」的消息，瞬间陷入慌乱。

面对突发状况，李光洙、金宇彬、都敬秀当场愣住、完全不知所措，而牧场代表也慌张表示：「我明明有绑好，是怎么松掉的？」在众人还来不及反应时，放牧区的乳牛已经穿过敞开的围栏自由奔走，场面瞬间失控，也为节目增添不少笑点 XD



预告一公开，也立即掀起热议，网友纷纷表示：「原来是乳牛养殖场啊，哇，应该很累吧」、「终於来了～我的饭友」、「都敬秀很擅长和动物交流，感觉这次也能做好」、「看到光洙在《刘在锡的民宿法则》受苦的样子，又辛苦了。」、「农场又该有多疯狂」、「从预告开始就很搞笑」、「我还以为只有一只逃出来，结果是全部都逃出来了」、「一拥而上 哈哈哈哈」、「光是看海报也觉得很有趣啊」等等，讨论相当热烈。

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