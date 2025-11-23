车银优穿军装和BTS柾国一起拍新歌舞蹈挑战！立即掀起热烈讨论，网：这组合太养眼、缺点是画质太低！

演员兼歌手车银优在服役期间突然公开与BTS防弹少年团田柾国一起拍摄的舞蹈挑战（challenge）的影片，让粉丝们爲之疯狂。

22日，车银优在 SNS 上公开新曲〈SATURDAY PREACHER〉舞蹈挑战的影片。影片中车银优穿著军装登场，与他一起的正是至亲田柾国。两人帅气地跳完舞蹈后，车银优向田柾国敬礼说「忠诚！」田柾国背著手高喊「团结！」车银优也说「谢谢」。



影片公开后，也立即引发热烈讨论，网友：「穿著军装的舞蹈挑战非常珍贵」、「哦，是休假出来拍的吗？」、「这个组合真的是养眼」、「天啊～太帅了！最后笑的样子太可爱了呜呜呜」、「爲什么这么短，进行全曲挑战吧」、「颧骨都上扬了」、「唯一的缺点就是画质太低」、「好久没看到柾国跳舞了，依旧跳得很好」、「看车银优腿的长度，比例绝了」、「帅哥旁边还是帅哥，真好」、「两个当中谁的手机是Lollipop」、「请再给我一点」、「疯了」等等。

另外，车银优目前作爲国防部勤务支援团的一等兵服役，入伍前制作的第二张迷你专辑《ELSE》在21日发行。而上个月举行的《放飞旅行团》VIP试映会上，田柾国也抱著车银优的人形抱枕出席，展示温暖的友情。



