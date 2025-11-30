【韩网热门】太意外！这些中小企业女团红透半边天，却从未参加MAMA颁奖典礼

近日有人PO文讨论「MAMA颁奖礼对中小企业女团最为苛刻」，引起大量共鸣。

举例来说，Apink只在2011年和2013年参加两次MAMA颁奖典礼，且都没有获得表演时间。



AOA只在2014年参加了红毯拍照，没有表演。



EXID、STAYC、KISS OF LIFE从未获得邀请（部份所属社与Mnet不合也有影响）。



tripleS在2023年获得女子新人奖，但仅在所属公司大楼里拍了获奖的reaction影片，据推测也是没有被主办方邀请。



MAMAMOO直到出道4年后、发行《Starry Night》的2018年，才终於获邀参加。 当然，也没有说MAMA对中小企业男团很好的意思。



韩国网友评论：

1. 晕，这名单太令人惊讶了，连这么有名的团都没参加过吗???

2. MAMA除非是像 IVE 这种程度爆红的，不然都是会排除中小型公司

3. tripleS得了奖却没有被邀请？ 获奖者却没有出席，真的是故意不邀请吧，很好分

4. 中小+女艺人，双重苛刻

5. 夸张到什么程度呢，就连 IU 都没有在 MAMA 拿过大奖.. 哈哈哈

6. 哇，连逆袭神话 EXID 都没邀请吗？ 她们那年明明红遍整个业界？

7. MAMAMOO 在2018 年第一次参加，连续来了三年，真的很厉害

8. T-ara 连一次都没有参加过

9. GFRIEND好像也只去过一次

10. 以前追 INFINITE 的时候只来了一两次，现在追 THE BOYZ 也只来了一次，真的很没礼貌

11. 中小企业的女团想要上 MAMA，不仅必须达到顶级水准，还要抓住海外市场，例如 KARA、SISTAR、i-dle

12. 连这种程度的团体都不邀请，不就是只邀请大型经纪公司的艺人罗??? 根本就是大型偶像派对...？？

13. 没在大型经纪公司出道，这就是原罪...

14. MAMA 本来就是他们自己人的庆典啊kkk就算再红，中小型偶像想上台也是难如登天

15. 查了一下，AOA 在 2014 年有来过，但因为是在红毯上表演就不算数了吗...？

16. 连 BEAST 都只参加过跟 Trouble Maker 的合作舞台而已kkk当时作为中小企业团的粉丝，MAMA 根本就是另一个世界，还不如 Melon Music Awards（MMA）比较有真正的庆典气氛

17. 原来如此，一直觉得她们很有知名度、热门歌曲也不少... 真希望能在更大的舞台上看到她们

出处：https://theqoo.net/hot/4010810531

