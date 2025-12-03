《客家厨房2》本周日首播！加入《黑白大厨》赵序衡、少女时代孝渊、陈庭妮等，韩国也看得到！

由Super Junior利特领军的台韩合作节目《厨师的迫降：客家厨房》，第二季本周就要和观众见面，除了阵容扩大之外，能见的平台也更多了，韩国也看得到！

从介绍及预告片可见，《厨师的迫降：客家厨房》第二季改从韩国首尔开张，除了原班底Super Junior利特、温升豪、李元日主厨及江宏杰之外，加入了少女时代孝渊、《火神的眼泪》演员陈庭妮、《黑白大厨》赵序衡主厨、百万YouTuber喜饭，更多了竞争环节！



播出平台亦增加，除了客家电视台外，还有LINE TV、中天综合台、三立台湾台、三立综合台，韩国TVING也看得到！而第一季在播出前推出快闪店，第二季则推出货柜特展，即日12月3日起到12月10日为止，地点位於新光人寿站前摩天大楼一楼广场（新光三越台北站前店）。



开播记者会亦於今日举行，官方已保证「全员到齐」，意指利特、孝渊、赵序衡主厨及喜饭都会特地飞来台，忠实观众可别错过记者会直播了，主持群还会快闪现身特展！相关消息都以官方宣布为主。



《厨师的迫降：客家厨房2》就在本周日12月7日晚间8点於客家电视台首播！

