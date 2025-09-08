电视剧新潮流！「门框男」来袭，高大宽肩帅到心坎里

最近，电视剧粉丝圈刮起了一股新风潮——「门框男」（문짝남）。 什么是「门框男」？ 简单来说，就是高大、肩宽、身材匀称的男主角，站哪儿都自带存在感，像门框一样结实可靠，直接俘获观众的心。

谁是「门框男」？ 代表人物包括蔡钟协、李彩玟和边佑锡。《无人岛的DIVA》、《是偶然吗》让观众们熟知了蔡钟协，他高大挺拔的身形搭配暖男气质，让人忍不住想依靠。 每个微笑都充满治愈力，完美诠释「门框男」的理想形象。



凭藉《背著善宰跑》而一跃成为大势的边佑锡以高大健硕形象深入人心，站在萤幕上就自带光芒，散发出不可抗拒的气场，完美契合「门框男」定义。



近期以《暴君的主厨》「燕熙君」李彩玟俘获无数女观众的李彩玟也是代表人物之一，肩膀宽阔、身材匀称，每个眼神都透著安全感。 他一亮相就让人瞬间心动、被保护感包围。

这些演员不仅有颜值，更有那种让人安心的气场和保护欲满满的魅力。 高个子加宽肩膀，不只是视觉享受，更是一种「情感连结感」，让观众情不自禁地为他们心动。



他们的魅力不仅靠外表，更靠整体气质。 站在画面里，随便一个动作都让人感到安全感和存在感，仿佛「遇到危险我可以靠你」。 这股「保护欲」和「视觉享受」的双重魅力，让粉丝们纷纷心动。

目前「门框男」在电视剧中的人气持续高涨，受到女性观众全力支持。 虽然没人能预测热潮会持续多久，但可以肯定的是——高大宽肩、稳重可靠的男主角已经成为现代电视剧的新潮流。 未来，「门框男」肯定还会继续征服萤幕，成为观众心中理想型的代名词。

