【韩网热门】韩剧史上「项炼审美滑铁卢事件」，网评：没有最丑只有更丑

韩剧里不仅有浪漫唯美的恋情，还有各种各样的时尚穿搭，其中配饰就是点睛之笔。

不过也不是所有的配饰都是「锦上添花」，有些实在丑到让观众无力吐槽。 最近就有网友指出了韩剧史上「项炼审美三大滑铁卢事件」：

1. 《背著善宰跑》



2. 《那家伙是黑炎龙》



3. 《金子般我的明星》



到底哪个更丑？

韩国网友评论：

1. 我之前因为《背跑》入坑的时候，还在纠结要不要买那条项炼周边、要不要戴出门... 现在再看，哎呀真的好丑啊ᄏᄏ 我的粉丝滤镜啊...

2. 《黑炎龙》是原作考据没错ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

3. 2号因为有「黑炎龙中二病」的设定还能理解，3号如果搭配礼服也还行ᄏᄏᄏᄏ 但1号我真的到现在还是不行ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

4. 善宰真的... ㅠㅠ

5. 2号那条应该没真的拿来当礼物吧... 我还以为大结局会送那条，吓死，还好最后是买钻石送的

6. 这条项炼是《背跑》唯一的污点ᄏᄏᄏᄏᄏ 但善宰戴上去就像变成名牌一样，神奇

7. 但《背跑》还是完胜ᄏᄏᄏ

8. 我是想到善宰才点进来ᄏᄏᄏᄏ太. 美. 了. 美到我. 语. 塞

9. 各自喜好真的很明确呢..

10. 以前跟赞助商合作推出这种东西，能卖到脱销，赚不少吧... 不晓得现在还行不行

11. 3号看起来就是奢华款

12. 3号一看就知道配礼服会美，其他的就... 嗯...

13. 那条S项炼很多人说像狗牌啊，结果女主收到还感动到哭，说太漂亮ᄏᄏ

14. 《黑炎龙》那条是跟剧情呼应的啦，还有剧中故事设定，女主还一脸嫌弃

15. 2 号那个锁头以前爱X仕也有出过吧？ 不过就算是爱X仕也丑

16. 善宰又来了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 楼主只是发来搞笑，谢啦，三条都看过，还是笑翻ᄏᄏᄏᄏᄏ

17. 《黑炎龙》是配合台词故意的啦ᄏᄏᄏᄏ 男主黑历史ᄏᄏᄏ 算有剧情的ᅲᅲ

18. 《黑炎龙》还合理啦，《背跑》才夸张

19. 1号最土，感觉最廉价

20. 第一次看到《背跑》项炼真的吓傻了ᄏᄏᄏ

21. 《背跑》真的像狗牌ᄏᄏ 我还自己脑补是不是之后善宰死掉，用那个确认身分的伏笔

