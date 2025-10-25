【韩网热门】边佑锡给李俊昊擦鼻涕？哪个天才想出来的鬼畜剪辑，满屏「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」

TVING简直就是剪辑鬼才啊，是怎么想到这一出的？

日前，TVING的官方X帐号上公开了这样一则影片，《背著善宰跑》中的边佑锡和《台风商社》中的李俊昊无缝隙「对戏」，边佑锡问李俊昊「你为什么这样？」并掏出手帕替他擦鼻涕。而边佑锡这么做的原因，则是「你看上去很冷」！！！ 两部人气剧和男主就这样被剪辑在了一起！！

韩国网友评论：

1. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ疯了

2. 啊，笑死我了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

3. 太无语了 XDDDDDDDDDDDDDDDDDD

4. 边佑锡一开始那个眼神抖动太绝了哈哈哈哈呜呜呜呜呜

5. 啊 OST （《Spring Snow》）真的万能唉

6. TVING是不是疯了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

7. 笑到不行ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

8. 天啊，是我最喜欢的两个人！！！

9. 笑到翻过去

10. 看起来真的很冷

11. 笑疯了，「背著太风跑」ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

12. 边佑锡帮他擦鼻涕的时候那眼神太深情了

13. 那场戏中是李俊昊在露天停车场里守著布料，冷到不行的冬夜整晚都那样撑著

14. 李俊昊怎么这么像小孩哈哈，看起来真的很可怜ᄏᄏᄏᄏᄏ

15. 为什么要这样啊，太风快回答啊~人家那么温柔地问你在干嘛，你都不回ᄏᄏᄏᄏᄏ

事情并未到此结束，本尊边佑锡看到影片之后在下方留言「你看起来很冷」，引来TVING留言：「有876543个人在善宰面前流鼻涕......」，再次引爆网友留言：



1. 好久不见，善宰啊

2. 笑疯ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

3. 他擦鼻涕的速度也太快了吧

4. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ「擦擦擦擦」ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

5. 边佑锡太可爱ᄏᄏᄏᄏ我也冷啊，善宰~~

6. 他擦鼻涕的动作超灵敏ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

7. 我也可以排队吗？ 善宰啊

8. 太风确实看起来快冻死了

9. 我也冷

10. TVING很懂唉

原文：https://theqoo.net/square/3960156118、https://theqoo.net/square/3960636830

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻