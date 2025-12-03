IVE 出道前「全员霸气黑长发」练舞影片被疯传！Starship月末评价实力曝光，据说有30名员工盯著看

因为女团 IVE 四周年所以公司把影片放出来了，「全员霸气黑直发」的造型&实力也让网友们忍不住惊呼：「疯了，到底是怎么凑齐这六个人的？太厉害了！！」

▼练习室在X上的精华版：



六名成员当下的年龄是...

20 岁：秋天

19 岁：安俞真

18 岁：Rei、张员瑛、Liz

15 岁：李瑞

Starship 到底是怎么做到的？



▼练习室完整版：



当时员工们肯定在想：「成了，肯定行的…」



原PO最后再次恭喜 IVE 四周年了，嘿嘿～!!!!



▼韩国网友评论：

1. IVE 公主们都手长脚长的，舞线也非常俐落又舒服

2. 到底怎么把成员这样凑齐的，真的厉害..ㅋㅋㅋㅋ

3. 如果拿这种感觉回归就好了，成员构成看起来太和谐了，Starship 是怎么做到的

4. 原本还担心其中两个是选秀节目出身，其他成员会不会变背景板，结果成员颜值、出道曲都完美到吓到我ㅋㅋㅋㅋ

5. 那时候因为有员瑛和俞真所以期待值很高，但非公开成员真的挑得很好

6. 希望她们再做那种既有力量又充满能量的概念，以她们的身材条件，做大开大合的概念一定超强

7. 超爱高挑美女们 ㅜㅜㅜㅜ

8. 成员之间真的太合拍了

9. 神奇的是画面那么小脸也看不太清楚，但张员瑛却很显眼

10. 哇 安俞真的舞线好漂亮



11. 真的太会了ㅠㅠ 为什么会出道太能理解了

12. 天啊... 忙内太厉害了

13. 真的太厉害了ㅋㅋㅋㅋ 看了大概就会觉得「这肯定行」

14. 因为个子高，看了真的很舒服

15. Starship 真的是运气太好了

16. Starship 有藏著的东西就再多多放出来吧，这怎么会拖到四年才公开

17. 看到这个真的会忍不住站起来拍手

18. 真的很整齐，果然练习量的影响很大吧

19. 啊 有个小孩子混在里面ㅋㅋㅋㅋ 但很亮眼

20. 不是... Rei 那时候看起来跟李瑞有点像，而且现在还长高了很多啊



出处：https://theqoo.net/hot/4013738940?page=2

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

