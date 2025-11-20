[好片推荐] 最不像黑帮的黑帮电影！《谁想当老大》演技派演员们用身体搞笑！赵宇镇、郑敬淏、朴智焕缺一不可

即将在本周五正式在台上映的韩国电影《谁想当老大》由赵宇镇、郑敬淏、朴智焕主演，剧情描述黑帮老大（李星民饰）因故骤逝后需要一位强力接班人，但大家却因各种原因而不愿意或无法成为老大，最终更发现了组织内的秘密，整部作品节奏明快更频频令人大笑出声，是舒压好选择。

就像片中朴智焕所说的一样，所有流氓都有一个共同的目标，就是成为老大。不过这个帮派中的三人，感情好到只要任何一人有状况，大家都会自动聚集为一体，并且也认知唯有团结才会无坚不摧。当然老大对於他们三位的实力都相当认可，并表示接班人一定要从三人当中选出，这令组织中与老大同辈的元老阶层们开始物色，但是这三人却各自拥有梦想，也不想伤感情，所以不一定想争取老大这个位置。



故事的篇幅以运营一家中式餐馆的纯泰（赵宇镇饰）为主轴，他总是希望所有弟兄都有饭吃，事业蒸蒸日上也吸引了想开连锁加盟的业者前来，他希望能以美食征战全国。虽然他是呼声最高的接班人，但他却因为要开连锁店必须身家清白、加上女儿认为黑道爸爸很丢脸等等的理由，而希望所有弟兄们转而支持比较想当老大的板虎（朴智焕饰），另一位则是对组织贡献度高并且有嫡系协亲的强表（郑敬淏饰），他曾为组织杀人而入狱，但出狱后的他却爱上了探戈。



纯泰和强表都使出浑身解数，希望让最有意愿成为领导的板虎顺利成为下一任老大，但没想到在他顺利上位后，情况似乎变得更加复杂。紧张的过程中，不断出现令人意外的笑点，不须刻意搞笑，可说是所有演员们天生自带喜感，逗得全场观众们笑声此起彼落，可说是近期的舒压好作品。《谁想当老大》将於11月21日本周五在台欢乐上映！



