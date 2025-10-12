tvN下半年强档齐发！《台风商社》、《讨厌的爱情》新剧＋《豆豆笑笑》、《带轮子的家》多元综艺来袭

tvN交出亮眼成绩单，新作阵容也备受期待。 《暴君的厨师》与《新社长计划》相继刷新今年收视新纪录，不仅横扫内容趋势，更以高话题性收获国内外观众的心。 tvN表明将把这股热度延续到下半年。

今年第四季，tvN准备了包括《台风商社》、《讨厌的爱情》两部新剧，以及综艺《带轮子的家》、《I Am Boxer》、《Perfect Glow》等多元新作。 以「感多活（感性+多元化+有活力）」自居的tvN将在2025年下半年继续展现其独特的制作实力。

接下来，tvN将推出多部备受瞩目的新剧。

《台风商社》（10月11日首播）：由李俊昊、金敏荷主演，以1997年IMF金融危机为背景，讲述一位小职员意外成为贸易公司社长的成长奋斗记。 由李娜静、金东辉执导，张铉编剧。



《讨厌的爱情》（11月首播）：由李政宰、 林知衍（林智妍）主演，描绘失去初心的国民演员与落魄菁英记者，在彼此冲突中逐渐成长的故事。 由《好伙伴》导演金伽蓝与《车贞淑医生》编剧郑汝朗携手打造。



《为了公益》（《Pro Bono》）：由郑敬淏、苏珠妍主演，一名追求升迁的功利法官，意外成为公益律师，与同伴携手展开痛快的法庭反击战。



综艺节目方面，tvN也推出一系列强档：

《金昌旭Show 4》：将於10月迎来第四季，延续「冲突化解演讲秀」的定位。



《带轮子的家：北海道篇》（10月12日首播）：由成东镒、金熙元带队，新成员张娜拉加入，一起展开海外公路旅行。



《豆豆笑笑》（《种瓜得瓜》）衍生版（10月17日首播）：李光洙、金宇彬、都敬秀三人将飞往墨西哥，展开全新冒险。



《第六感：City Tour 2》（10月30日首播）：刘在锡、高庚杓、Mimi回归，池锡辰新加入，延续无害又爆笑的化学反应。



《Perfect Glow》（11月8日首播）：由罗美兰、朴敏英领军，与韩国顶尖发型与彩妆专家们（Leo J、Pony）在纽约曼哈顿开设K-Beauty美妆店，展现韩流美妆的全球影响力。



《I Am Boxer》：由马东石主持的超大型拳击生存节目，制作阵容包括《体能之巅：百人大挑战》班底，承诺带来电影级震撼。

新综艺（企划中，未定名）：秋成勋、郑大世、白虎等人也将携手出演全新节目。

如此多元的剧集与综艺，展现了tvN鲜明的创作方向。 官方表示，目标是透过持续引领趋势、创造话题作品，来巩固tvN在韩国娱乐产业的「大势」地位。

CJ ENM频道事业部长梁时权表示：「最开心与感谢的，是观众对tvN戏剧与综艺的热爱。 上半年我们展现了不同凡响的2025年，下半年将继续巩固tvN的声势，以满满的乐趣陪伴大家，请大家拭目以待。」

