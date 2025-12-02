「韩剧男神」朴叙俊睽违7年再演浪漫爱情剧！《等待京道》本周播出，本人分享选择这部作品的理由！

等了7年朴叙俊终於再拍浪漫爱情剧！与元志安搭挡的《等待京道》将在12月6日首播啦！

JTBC 新剧《等待京道》由朴叙俊、元志安主演，讲述曾在20岁和28岁时两次恋爱并分手的李京道（朴叙俊 饰）和徐智友（元志安 饰），在以曝光出轨丑闻的记者和丑闻主角的妻子的身份重逢后，再次展开既心酸又真挚的恋情。



剧中，朴叙俊饰演东云日报演艺部记者「李京道」，是个平凡、没有过人之处的上班族。在报导一宗婚外情丑闻时，与丑闻主角的妻子兼自己的初恋女友徐智友重逢。



而朴叙俊上一部在电视台播出的电视剧是2020年的《梨泰院Class》。他也表示：「这是时隔5年以电视剧的形式和大家见面。回想起来，我也曾经经历过每周等待两集播出的日子，一想到时隔许久再次感受到那份激动和趣味，就很期待。」



对於选择《等待京道》的理由？朴叙俊说：「近几年主要出演风格鲜明的作品，这次是贴近我们的日常生活、能让更多人产生共鸣的故事，这点很吸引人。收到剧本的时候，我对20岁出头的『京道』有很多共鸣点，能广泛诠释一个角色从学生到成年人的成长历程，这点很有魅力。」

他将如何表现在如此长的时间里，积累与初恋复杂故事的李京道的成长和变化过程？朴叙俊表示虽然李京道这个角色很单纯，有时候看起来不太懂事，但是他始终如一。随著时间的流逝，他也努力表现嗓音和语气等差异。而朴叙俊每次的新剧都会掀起一股追剧热潮，期待他这次展现的新魅力呀！



而《等待京道》由《你的倒影》、《欢迎来到王之国》林贤旭导演执导，《男朋友》、《三十九》的刘英雅编剧执笔，将在12月6日首播。

