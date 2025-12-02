全港暴动级甜袭 《WILD WILD SHOW》两大男神金镇友及金是佑空降乳酪店

「韩国乳酪专门店YoYogurt」的香港区代言人韩国人气节目《WILD WILD SHOW》的金镇友（Kim Jin-woo），上周六(2025年11月29日) 联同其好友、同样深受欢迎的金是佑（Kim Si-woo），惊喜现身启德YoYogurt HK 启德零售馆2期分店，担任品牌「一日店长」。活动现场气氛热烈，吸引近粉丝及市民围观，共同见证了这场充满欢笑与甜蜜的「狂野」见面会。

活动於下午三时正式开始，金镇友与金是佑以一身帅气休闲的造型亮相，瞬间点燃全场热情。两位「店长」不仅亲切地向在场所有人打招呼，更以韩语及简单广东话问候本地粉丝，尽显亲和力。他们分享了平日保持健康与活力的秘诀，金镇友表示，积极乐观的心态和均衡饮食非常重要，而美味又健康的乳酪正是他喜爱的零食之一，与《WILD WILD SHOW》的宗旨不谋而合。

担任「店长」期间，两位韩星与现场粉丝进行了轻松有趣的互动游戏，亲手为粉丝调配了特制的「专属乳酪」，并与粉丝合影留念，引发阵阵羡慕的尖叫声。互动游戏胜出者，可获得由两位偶像的手上获得YoYogurt纪念礼品，将现场气氛推向高潮。

狂野变身「甜心Oppa」 大赞香港美食

虽然个节目叫《WILD WILD SHOW》，但两位Oppa今日就变身「甜心店长」，笑容甜过杯乳酪！金镇友话：「食住健康嘅Yogurt，先有能量去挑战更多Wild Adventure！」金是佑就大赞：「香港嘅乳酪同韩国一样好味，仲多咗好多特色配料同口味，正！」佢哋仲即场学讲广东话「好味」、「多谢」，冧死一班港粉。

YoYogurt 发言人表示：「我们非常荣幸能邀请到金镇友先生与金是佑先生担任我们的一日店长。他们阳光、健康的形象，与YoYogurt品牌的理念完美契合。本次活动反应空前热烈，我们期待未来能带来更多惊喜给香港的顾客。」

活动尾声，金镇友与金是佑向所有到场支持的朋友表示衷心感谢，并鼓励大家继续支持《YoYogurt》及《WILD WILD SHOW》节目。活动在热烈且温馨的氛围中圆满结束。

