「韓劇男神」朴敘俊睽違7年再演浪漫愛情劇！《等待京道》本週播出，本人分享選擇這部作品的理由！

等了7年朴敘俊終於再拍浪漫愛情劇！與元志安搭擋的《等待京道》將在12月6日首播啦！

JTBC 新劇《等待京道》由朴敘俊、元志安主演，講述曾在20歲和28歲時兩次戀愛並分手的李京道（朴敘俊 飾）和徐智友（元志安 飾），在以曝光出軌醜聞的記者和醜聞主角的妻子的身份重逢後，再次展開既心酸又真摯的戀情。



劇中，朴敘俊飾演東雲日報演藝部記者「李京道」，是個平凡、沒有過人之處的上班族。在報導一宗婚外情醜聞時，與醜聞主角的妻子兼自己的初戀女友徐智友重逢。



而朴敘俊上一部在電視台播出的電視劇是2020年的《梨泰院Class》。他也表示：「這是時隔5年以電視劇的形式和大家見面。回想起來，我也曾經經歷過每週等待兩集播出的日子，一想到時隔許久再次感受到那份激動和趣味，就很期待。」



對於選擇《等待京道》的理由？朴敘俊說：「近幾年主要出演風格鮮明的作品，這次是貼近我們的日常生活、能讓更多人產生共鳴的故事，這點很吸引人。收到劇本的時候，我對20歲出頭的『京道』有很多共鳴點，能廣泛詮釋一個角色從學生到成年人的成長歷程，這點很有魅力。」

他將如何表現在如此長的時間裡，積累與初戀複雜故事的李京道的成長和變化過程？朴敘俊表示雖然李京道這個角色很單純，有時候看起來不太懂事，但是他始終如一。隨著時間的流逝，他也努力表現嗓音和語氣等差異。而朴敘俊每次的新劇都會掀起一股追劇熱潮，期待他這次展現的新魅力呀！



而《等待京道》由《妳的倒影》、《歡迎來到王之國》林賢旭導演執導，《男朋友》、《三十九》的劉英雅編劇執筆，將在12月6日首播。

