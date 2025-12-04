你也不是主角脸？！朴叙俊自曝最常被嫌外貌，超淡定回应

韩剧男神朴叙俊竟然也会被嘲「外貌不够主角脸」？

最近他做客了YouTube频道《导演高昌锡》，没想到一席话上引发热烈讨论，那期节目的标题甚至直接写上：「朴叙俊，这孩子不是主角级外貌吧？」超挑衅、超辣眼，可他本人却意外平静，连粉丝都傻眼：到底是哪个酸民敢嘴朴叙俊的脸！

影片中，朴叙俊与演员高昌锡、许俊硕、歌手 O3ohn一同喝酒聊天，聊到演技、形象与作为演员的烦恼。 O3ohn率先开话题，说自己觉得朴叙俊「相较於外貌，演技其实被低估了」。 结果朴叙俊立刻接话：「我最常被嫌外貌啊。」语气超平淡，像在讲别人的事一样。



许俊硕听到整个惊呆：「你会被嫌外貌？」高昌锡也跟著傻住：「我是不是听错？ 叙俊会被骂长相？」现场瞬间一片困惑。朴叙俊则处之泰然，只回：「那很正常吧。」还补充自己根本不在意酸民留言。 结果O3ohn干脆模仿黑粉口气：「他不是主角脸啦。」高昌锡立刻急了：「喂喂，O3ohn啊，这种话我可不背书（担保）喔！」笑翻全场。



其实，提到朴叙俊的外貌，观众第一个想到的通常是——「帅疯了吧？」从《梨泰院Class》里的冷峻朴世路、《三流之路》里的暖男高东万，到《金秘书为何那样》里的完美社长李英俊，每一个角色都把帅度开到最大、魅力满点。 这种等级的脸被说不是主角脸？



