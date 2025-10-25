朴叙俊&元志安新剧《等待京道》公开剧本围读照！浪漫重逢引爆冬季话题

JTBC全新浪漫剧《等待京道》即将於12月首播，制作团队近日公开剧本围读现场，主演朴叙俊、元志安、李伊、李周英、姜基栋、赵民国等人齐聚一堂，气氛热烈。

《等待京道》讲述曾在20岁与28岁时两次相恋又分手的李京道（朴叙俊 饰）与徐智友（元志安 饰），多年后以「报导婚外情事件的记者」与「该事件主角的妻子」身份再度重逢，展开一段既苦涩又浓烈的爱情故事。 由以影像风格唯美著称的导演林贤旭执导，笔触细腻的编剧刘英雅执笔。



在围读现场中，演员们一开场便投入角色，彼此间的互动自然流畅。 朴叙俊饰演东云日报娱乐部次长李京道，一名外表平凡却怀抱深情的男人，细腻刻画角色在20岁、28岁以及30代后半阶段，从青涩到成熟的情感变化。



元志安则饰演自由奔放、充满魅力的徐智友，既能展现纯真明亮的青春活力，也能在一瞬间切换至成年人枯燥贫瘠的成熟感，吸引全场目光。



两人之间的互动尤为抢眼——从热恋时的甜蜜呢喃，到分手后意外重逢的复杂情感，情绪转换自然又真挚，让人更加期待他们在剧中的化学反应。

此外，李伊饰演时装品牌CEO徐智妍，以冷静睿智的嗓音展现干练气场，在妹妹徐智友面前则流露出温柔一面; 李周英、姜基栋、赵民国则化身李京道、徐智友的大学戏剧社伙伴，机智对话与即兴发挥为现场增添笑声与活力。



《等待京道》融合了初恋的回忆、爱情的悸动与离别的痛楚，交织出一段成熟浪漫的爱情故事。 这是朴叙俊在《金秘书为何那样》后睽违7年重返浪漫爱情剧，他表示：「希望观众能像剧名一样，每周都期待《等待京道》。」

该剧预定12月首播，剧组早先已公开朴叙俊和元志安的情侣剧照，清新氛围让人心动又期待！



