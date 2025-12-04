年轻族群心肌梗塞激增！韩国专家出面辟谣＆提醒：真正该注意的不是耳垂皱纹

近期因心肌梗塞引发许多担忧的喜剧演员金水龙（金秀勇），网友疯传起他的耳垂皱纹是心肌梗塞的前兆症状，但其实并非真相。

tvN 综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》中，来自峨山医院心脏血管胸腔外科的刘宰锡（유재석）教授以嘉宾身份出演。与主持人刘在锡（유재석）同名的这位教授，也是热们韩剧《机智医生生活》中胸腔外科金隽婠（郑敬淏饰）的实际原型人物。





先前金水龙於 11 月 13 日在京畿道加平郡拍摄 YouTube 内容时，突然失去意识倒下，被紧急送往九里汉阳大学医院急诊室。之后被诊断为急性心肌梗塞，并在汉阳大学九里医院接受血管扩张术。（延伸阅读：现场吓坏！金水龙片场「倒地无心跳」，金淑×林炯俊轮流抢命，「黄金8分钟」硬把他救回来）



之后在网友之间，传出了有关金水龙耳朵上深深的斜线皱纹是心肌梗塞前兆「法兰克徵象（Frank's sign）」的主张扩散，引发以此观察健康状态的热议。



当天刘教授亲自提及该议题，他表示：「查了多篇论文与资料。因为是最初发现者桑德斯・法兰克博士的名字，所以称为『法兰克徵象』。」并补充：「要明确地以医学角度说两者存在因果关系，仍有困难。最终耳朵出现皱纹其实是『老化』现象。没必要因为耳垂皱纹就吓一跳。」

刘教授提醒比起耳垂皱纹，更注重实际症状。他表示：「在心肌梗塞之前会出现『心绞痛』。心脏血管变窄而使胸口像被紧缩般疼痛，那就是心绞痛。如果这样的情况持续，血液无法供应的部位便会坏死。」



他接著说：「心肌梗塞是猝死的第一名疾病。供应心脏血液的冠状动脉堵塞，使心肌坏死的病症。」并警告：「近期因饮食习惯、肥胖、高血脂、糖尿病、抽菸等因素，使年轻族群的心肌梗塞急增。」

而最常见的「心肌梗塞」三大前兆是：持续胸痛、胸闷，呼吸困难。一旦发作时，就犹如胸口被石头压住一般，经常出现的疼痛部位在前胸部及胸口偏左侧，天气变化大时最容易出现这类迹象，大家也都务必要注意身体健康。

