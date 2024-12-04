金娜怜、朴浩山、朴明洙等艺人谴责戒严，金水龙讽尹锡悦：12.12首尔之冬，牢房会很冷吧

韩国总统尹锡悦昨（3日）深夜突然宣布紧急戒严令（后已迅速结束），许多演艺圈名人也积极关注此事，甚至站出来谴责。

作家兼主持人许志雄在戒严令宣布后发了张全黑照，简单写下「我已忍无可忍」表达不满。底下网友都在留言讨论，表达不敢相信发生在2024等等。



娱乐线记者出身的艺人金娜怜（金娜映），在戒严发布并短时间迅速结束后，发了一张夕阳照写下：「我对我的孩子无话可说。（无奈表情）。」似乎相当无奈戒严的发生、很难对下一代启齿。底下有人留言：「不敢相信，很羞愧也很生气。」「看到路上有坦克车、天上有直升机，7岁小孩哭著睡著问是不是发生战争了，祝福大家平平安安！」



各大电视剧与电影绿叶，演过《虽然是精神病但没关系》、《恶之花》、《智异山》等等的演员金基天，在X（原Twitter）发了尹锡悦宣布戒严的新闻画面并写下：「载入史册了，不要附逆（指趋附敌人做出危害国家之事）。」勇敢发言吸引万人转发。



역사에 기록된다

부역질 하지마라 — 김기천 (@bbbbkim11) December 3, 2024

以《机智牢房生活》、《我的大叔》等剧获得知名度的演员朴呼山（朴浩山），截下了尹锡悦以对抗北韩（朝鲜）共产势力威胁为由、宣布戒严的画面於IG发文：「亲朝（亲近朝鲜）反国家势力……亲朝……首尔站的游民也知道北韩怎么样，到底是谁在追赶谁……1980年代与当权者对峙时，就会被贴上亲朝的标签，好像昨晚才发生。一夜难眠，像是走入时光机，时间好像倒退了，但我为何不觉得自己年轻了呢？看著镜子呵。如果只当作偶发事件，全国上下国民责无旁贷，什么戒严……什么布告令…真是的，总之今天就像第一次演出时激动地睡不著呵。Ps.昨天早睡的朋友们赢家（哭脸）」



朴呼山暗指戒严是让国家在走倒退路，谐星金水龙（金秀勇，和刘在锡、池锡辰等是知名的「朝嘴社」好朋友）则更直接了。金水龙发布一张寒冬照直言：「12月12日首尔之冬，单人牢房应该很冷吧……」看过电影《12.12：首尔之春》的人们应该都相当清楚，背景就以总统朴正熙遇刺身亡后国家开始戒严说起，金水龙暗讽发布戒严的尹锡悦或许很快就要遭弹劾并入狱了。



而谐星兼主持人的朴明秀，今日在主持的广播节目KBS Cool FM《朴明洙的广播秀》中批判事情很荒唐：「生活本来就很艰难了，这是怎么回事？我昨天差不多也熬夜了。事关国运怎能睡得著？」虽然来宾李贤怡说自己睡得很好，朴明洙笑说：「我是唯一关心国家的人吧！」但他接著强调：「很多人甚至问『是战争吗』，真是荒唐的事，希望以后不要再发生了。」



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