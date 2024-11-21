又一《黑白大厨》受害者健身教练杨致胜：「准备了好几个月，一个镜头都没出现」

韩国知名的健身教练杨致胜日前在YT节目中表示，自己也准备了许久出演的《黑白大厨》节目，拍摄的画面全数遭到剪辑，全部都没有播出，心情感到相当低落。

11月20日YT频道节目的新影片中提到「杨致胜有出演《黑白大厨》？」节目主持人宋恩伊与金淑想找出解决椎间盘突出这个烦恼的方式，於是给健身教练杨致胜馆长打了电话，金淑对宋恩伊说，杨致胜也出演了《黑白大厨》但没有出现他的画面，并且这是他从没提起的，令宋恩伊觉得非常惊讶，原来这节目后还有许多尚未被揭开的秘密。



杨致胜表示，一开始一些PD们告诉他「馆长的料理也做得很棒」，於是邀请他出演，於是杨致胜就这样从几个月前就开始准备，思考该用什么样的料理去参赛，以前也开过布帐马车的他，为了想做一次当时的料理而准备了几个月，那天也是清晨6点来直到晚上12点过后才结束，编剧也告诉杨致胜经纪人说，节目已经全部完成编辑了，就等著看播出，没想到他与孩子们连续看了3小时，却完全没有看见爸爸出演节目的画面。



杨致胜说女儿与儿子后来都分别走进了房间，只剩他一人在沙发上继续收看，心情感觉非常地糟糕，一直期待著「之后会出现吗？之前拍的东西会有一天播出吗？」就抱著这样的心情看著，但最终就是一个画面都没有。其实当时准备了萝卜煎饼，辣炒猪肉与酸辛奇卷的杨致胜，也得到了白种元老师的评价。虽然吃到煎饼时大赞好吃，但吃到辣炒猪肉老师就评价「太普通了」，说了对不起之后就离开了。杨致胜更表示除了他以外，也有很多跟他一样一个画面都没有露出的人，对於准备许久的人来说，他表示有些遗憾。



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