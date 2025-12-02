韩国人气女子乐团QWER 澳门演唱会2026年1月3日登场 成员拍片问候：送上音乐作为粉丝礼物

韩国超人气女子乐团 QWER将於 2026 年 1 月 3 日 首度来澳门开唱，带来备受期待的 〈QWER 1ST WORLD TOUR in MACAU〉！即将为粉丝带来一场充满活力的现场表演，为新一年揭开最震撼的音乐序幕！

自成军以来，QWER 凭藉强烈的个人风格、扎实的演奏实力与极高的网路话题度迅速累积大批粉丝支持，在海内外持续掀起话题热潮。本次澳门场将呈现乐团多首热门作品，QWER 亦承诺拿出百分百诚意，以最精彩的 Live 演出回应粉丝期盼，让粉丝一次收下最热血、最珍贵的音乐回忆。

为了向粉丝传递心意，QWER 特别录制影片向粉丝们问候，表示对此次见面充满期待，更希望用轻快且充满力量的音乐作为礼物，陪伴粉丝迎接 2026 年的全新开始。

〈QWER 1ST WORLD TOUR in MACAU〉将於 2026 年 1 月 3 日於澳门伦敦人剧场举行，门票已透过金光票务及大麦正式开售。粉丝不要错过将能近距离感受 QWER 乐团的纯粹现场魅力，体验震撼程度超越音源的真实冲击，一同见证 QWER 舞台上无可抵挡的能量爆发吧！

关於QWER

QWER 由四位实力派成员组成，包括队长兼鼓手 Chodan、低音结他手 Magenta、keyboard兼结他手 Hina 以及主唱兼结他手 Siyeon。团名 QWER 取自一款线上游戏中的技能键Q、W、E和R而来，象徵成员将如同游戏中灵活运用不同技能一般，以四种截然不同的位置与才能，合力创造多彩且充满能量的音乐世界。







QWER 1ST WORLD TOUR ＜ROCKATION＞ in MACAU

日期：2026年1月3日（星期六）

时间：晚上6点

地点：澳门伦敦人，伦敦人剧场/ The Londoner Theatre, The Londoner Macao

票价：MOP/HKD $1,599 / $1,199 / $799

公开发售：2025年11月7日（星期五）中午12点起

订购网站：金光票务 - https://hk.cotaiticketing.com / 大麦 - https://www.damai.cn

主办单位：万星国际娱乐文化,YJ PARTNERS

经纪公司：3Y CORPORATION

- 详情请留意主办方公告.

- 主办方保留活动异动之权利.

粉丝福利详情：

$1,599门票：HI-BYE（全体）、SOUND CHECK（340名）、团体合照4:20（280名）、亲笔签名海报（80名）、亲笔签名拍立得（35名）、官方海报（全体）、官方小卡（全体）

$1,199门票：HI-BYE（全体）、团体合照4:20（20名）、亲笔签名海报（20名）、亲笔签名拍立得（5名）、官方海报（全体）、官方小卡（全体）

$799门票：HI-BYE（全体）、官方海报（全体）、官方小卡（全体）

