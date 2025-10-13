韩国人气乐团QWER 2026台北开唱 情人节与粉丝共度甜蜜摇滚时光

韩国人气乐团QWER即将席卷台北！以独特音乐风格与绝佳舞台魅力在乐坛迅速窜红的QWER，将於2026年2月14日情人节当天，在台北国际会议中心（TICC）举办《QWER 1ST WORLD TOUR in TAIPEI》。

演唱会门票将於10月18日上午11点在ibon售票网站及ibon机台同步开卖，演唱会票价为TWD5,600/TWD5,200/TWD4,800/TWD3,800，所有购票者皆可参与HI-BYE。购买VVIP区者可参与彩排、获得VIP专属小卡一套及台北场限定小卡一套，还有机会抽团体合照、亲签海报及亲签拍立得等福利，购买VIP区者将获得VIP专属小卡一套及台北场限定小卡一套，并有机会抽团体合照、亲签海报及亲签拍立得等福利，购买A区者则可获得台北场限定小卡一张，再加上抽团体合照、亲签海报及亲签拍立得等福利的机会，购买B区者可获得台北场限定小卡一张，并有机会抽团体合照及亲签海报等福利。



QWER是2023年出道的韩国女子乐团，由各自在不同领域备受瞩目四位成员组成。团名灵感来源於一款网路游戏的技能键 Q、W、E和R，象徵四位团员会如同在游戏中靠组合技能来引导游戏一样，以四人四色打造出多元的音乐作品。除了在熟悉的舞台上展现舞台魅力，QWER也积极参与跨界活动，成员Hina与Siyeon先前就曾受邀至新庄棒球场担任开球嘉宾，后来QWER也参与球团主题日在大巨蛋进行演出，用热血的现场演出实力串联起不同粉丝文化间的桥梁。



本次演唱会的主题「ROCKATION」结合「ROCK」与「VACATION」两个单字，寓意「用摇滚之声开启一场音乐旅行」。同时发音也与「LOCATION」相似，象徵QWER将亲自走遍世界各地，与全球的粉丝们见面，并以充满活力、清新愉悦的演出，为观众带来彷佛度假般甜蜜又热血的摇滚飨宴。



相关活动资讯，请至希林国际 Chillin International 社群平台查看。

https://www.facebook.com/CHILLININTERNATIONAL

https://www.instagram.com/chillin_international/

https://x.com/chillin_taiwan

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻