韓國人氣女子樂團QWER 澳門演唱會2026年1月3日登場 成員拍片問候：送上音樂作為粉絲禮物

韓國超人氣女子樂團 QWER將於 2026 年 1 月 3 日 首度來澳門開唱，帶來備受期待的 〈QWER 1ST WORLD TOUR in MACAU〉！即將為粉絲帶來一場充滿活力的現場表演，為新一年揭開最震撼的音樂序幕！

自成軍以來，QWER 憑藉強烈的個人風格、紮實的演奏實力與極高的網路話題度迅速累積大批粉絲支持，在海內外持續掀起話題熱潮。本次澳門場將呈現樂團多首熱門作品，QWER 亦承諾拿出百分百誠意，以最精彩的 Live 演出回應粉絲期盼，讓粉絲一次收下最熱血、最珍貴的音樂回憶。

為了向粉絲傳遞心意，QWER 特別錄製影片向粉絲們問候，表示對此次見面充滿期待，更希望用輕快且充滿力量的音樂作為禮物，陪伴粉絲迎接 2026 年的全新開始。

〈QWER 1ST WORLD TOUR in MACAU〉將於 2026 年 1 月 3 日於澳門倫敦人劇場舉行，門票已透過金光票務及大麥正式開售。粉絲不要錯過將能近距離感受 QWER 樂團的純粹現場魅力，體驗震撼程度超越音源的真實衝擊，一同見證 QWER 舞台上無可抵擋的能量爆發吧！

關於QWER

QWER 由四位實力派成員組成，包括隊長兼鼓手 Chodan、低音結他手 Magenta、keyboard兼結他手 Hina 以及主唱兼結他手 Siyeon。團名 QWER 取自一款線上遊戲中的技能鍵Q、W、E和R而來，象徵成員將如同遊戲中靈活運用不同技能一般，以四種截然不同的位置與才能，合力創造多彩且充滿能量的音樂世界。







QWER 1ST WORLD TOUR ＜ROCKATION＞ in MACAU

日期：2026年1月3日（星期六）

時間：晚上6點

地點：澳門倫敦人，倫敦人劇場/ The Londoner Theatre, The Londoner Macao

票價：MOP/HKD $1,599 / $1,199 / $799

公開發售：2025年11月7日（星期五）中午12點起

訂購網站：金光票務 - https://hk.cotaiticketing.com / 大麥 - https://www.damai.cn

主辦單位：萬星國際娛樂文化,YJ PARTNERS

經紀公司：3Y CORPORATION

- 詳情請留意主辦方公告.

- 主辦方保留活動異動之權利.

粉絲福利詳情：

$1,599門票：HI-BYE（全體）、SOUND CHECK（340名）、團體合照4:20（280名）、親筆簽名海報（80名）、親筆簽名拍立得（35名）、官方海報（全體）、官方小卡（全體）

$1,199門票：HI-BYE（全體）、團體合照4:20（20名）、親筆簽名海報（20名）、親筆簽名拍立得（5名）、官方海報（全體）、官方小卡（全體）

$799門票：HI-BYE（全體）、官方海報（全體）、官方小卡（全體）

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

