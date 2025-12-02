《美女孔心》剧中幻想成真！温朱莞&珉雅峇厘岛完婚画面曝光♥ 婚纱照毛孩也入镜

韩国演艺圈上周末喜事相当热闹，温朱莞与珉雅（方珉雅）也是其中一对完婚的一对新人，29日婚礼现场曝光。

温朱莞与珉雅婚礼相当低调，‎举行前几日才被曝光地点选在印尼度假胜地峇厘岛，且只邀请双方家人及至亲，可惜的是由於在海外，珉雅出道的女团Girl’s Day成员们均不便参与，粉丝无法再见队长素真结婚时，Girl’s Day四人合体的美好画面。



而受邀宾客们几乎也追随两人的低调，两人婚礼现场画面直至昨（1）日才广泛曝光。X上有网友截下宾客上传的婚礼画面，据悉举行地点在峇厘岛一家五星级饭店度假村，有韩媒形容两人「就像在专属於两人的海边，在夕阳西下的沙滩下，以大海为背景简直是『电影场面』」。



宾客一张珉雅挽著温朱菀手走红毯接受祝福的照片，温朱莞刚好举起手，巧妙遮住自己和珉雅的脸，却掩不住幸福。两人婚纱照亦曝光，温朱莞稍长且卷的发型相当有型，抱著珉雅的狗狗「公多利」（공돌이音译，字面是像球球圆滚滚可爱的意思）和珉雅相视而笑，甜蜜不已。



발리에서 결혼식 올린 '걸스데이 민아 ♥ 온주완' pic.twitter.com/X8kxlHTjje — 비교원 (@bigyowon) December 1, 2025

温朱菀与珉雅2016年便在《美女孔心》合作，但一个是第二男主角一个是第一女主角，无缘配对，不过珉雅在剧中曾幻想和温朱菀结婚，没想到这幻想换面如今照进了现实。两人和同为主演的南宫珉、徐孝琳下戏后一直保持友谊，据传是在2020年合作音乐剧《那些日子》更拉近彼此，去年珉雅父亲过世时，温朱菀温暖陪伴著珉雅守著父亲灵堂。



