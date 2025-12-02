i-dle Minnie透过世界展望会再做公益！为家乡泰国洪灾儿童捐款5000万韩元

i-dle泰籍成员Minnie去年9月加入了韩国世界展望会资助儿童计画后，近日又透过该组织捐款帮助受到泰国洪灾影响的儿童，也为家乡面临的灾难尽一份力。

泰国南部近日受到严重暴雨，雨量甚至创下300年来纪录，南部共9个州发生严重洪害，近220万人受到影响，最新消息已逾170人罹难。韩国世界展望会表示灾民之中，有不少儿童和弱势族群生活遭遇极大威胁，Minnie此次捐款便针对儿童和弱势族群。

Minnie捐款表示「听到故乡泰国因突如其来的洪水遭受巨大损失，感到非常心痛」、「特别是希望孩子们和脆弱的家庭，能尽快恢复稳定的日常生活」。Minnie的5000万韩元的捐款，将全数用於泰国世界展望会之紧急救助事务，计画向遭受困境的儿童及弱势家庭支援生活必需品，以及改善临时居住环境、帮助初期复原。



韩国世界展望会会长赵明焕（조명환音译）表达对Minnie的感谢：「非常感谢Minnie温暖的分享。此次捐赠将对因泰国洪水而陷入困境的儿童和家庭，他们的生存和复原起到实质性的帮助。世界展望会今后仍然会将儿童的安全和保护放在首位，继续进行紧急救援活动。」

除了Minnie，‎Super Junior在曼谷开巡演期间也宣布为泰国洪灾灾民捐款。

