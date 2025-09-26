THE BOYZ应援棒陷「撞脸」风波！要求QWER修改未果，官方宣布将采取法律行动

男团THE BOYZ针对近日与女子乐团QWER之间的「应援棒设计相似」引发争议，决定采取法律行动。而QWER方的最新官方声明也丝毫不退让，法律战将一触即发。

昨晚（25日），THE BOYZ所属社One Hundred Label透过官方声明表示：「由於THE BOYZ官方应援棒与QWER应援棒的设计相似，让粉丝们感到混乱与不便，我们深表同感，并真心地向大家致歉。」





所属社指出：「应援棒是连结艺人与粉丝的重要象徵，仅仅因争议本身就让The B（THE BOYZ粉丝名）们感到不悦，我们完全理解这样的心情。自从得知此事后，我们已与QWER方面多次沟通，并提出设计修改的要求，但最终未能达成结论。」



THE BOYZ方面强调：「对於未能更迅速地应对这起争议，我们深感抱歉。未来为避免此类事件再度发生，我们将包含法律手段在内，与相关机构合作，采取强而有力的措施应对。」



近期，QWER在世界巡演前夕公开了官方应援棒设计。该设计为白色喇叭造型，上面印有QWER的Logo。然而设计公开后，因与THE BOYZ於2021年推出的心形喇叭应援棒过於相似，引发粉丝间的激烈争论。





＊最新QWER方在深夜回应：「我们想明确告诉大家，近期发售的QWER官方应援棒在设计或版权上，皆不存在任何问题。」、「已多次委托律师进行法律层面的版权审查，并获得权威解释，确认不存在包括版权侵害在内的任何问题。尽管如此，这次事件给粉丝们带来了巨大的担忧与不便，我们在此深表遗憾。」强调设计不存在相似性问题，官方对立情况让争议持续升温。



