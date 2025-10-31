K-pop女子乐队QWER极速爆红，首度来港开show「1ST WORLD TOUR <ROCKATION>」值得期待

K-pop乐队一向拥有不少忠实支持者，而作为女子乐团的QWER凭藉过人实力，自出道开始随即大受欢迎。因此，自4位女孩在社交媒体上公布最新的巡回演唱会将有香港站之后，便引来粉丝们不断查询演出资料。今天，《QWER 1ST WORLD TOUR in HONG KONG》正式宣布将在2026年2月8日在亚洲国际博览馆Runway 11盛大举行，势必掀起抢票热潮。

QWER由队长兼鼓手的Chodan、低音结他手Magenta、keyboard兼结他手的Hina，以及主唱兼结他手Siyeon组成。团名QWER由一款线上游戏的技能键Q、W、E和R而来，寓意她们可以像游戏一样，有不同的组合技能来完成丰富的音乐。 出道一年之际，QWER在《M COUNTDOWN》、《Show! 音乐中心》和《Show Champion》韩国三大音乐节目中获得冠军，成功拿下「音乐节目三冠王」的好成绩，展现出超高的人气。



这场演唱会是QWER在香港举办的首场单独演唱会，让一直期待能现场欣赏QWER舞台的香港BAWIGE（粉丝名）们相当期待。而QWER为回馈歌迷们的支持，还特别准备了暖心福利，包括所有购票观众都能够获得的欢送环节、不同款式的香港场限定小卡，以及需要抽选的团体合照、亲笔签名海报、亲笔签名宝丽来，而购买$1,788门票的观众更保证独享观看彩排环节，让你不会错过跟QWER的每一个时刻。

不想错过QWER第一次来港举行的演唱会，便要好好记著《QWER 1ST WORLD TOUR in HONG KONG》演唱会的门票，将会於2025年11月10日，星期一上午11时和下午3时，分别在KKTIX及大麦网公开发售，票价分为$1,788、$1,588、$1,288和$888，有关福利可见附图。如想知道更多QWER香港演唱会的消息，可留意主办单位的社交平台更新，以及新闻公布。



活动资讯：

【QWER 1ST WORLD TOUR in HONG KONG】

日期 : 2026年2月8日 （日）

时间：下午6时正

地点：亚洲国际博览馆Runway 11

票价 : HK $1,788 /$1,588 /$1,288 / $888 (全坐位)

购票平台：KKTIX.com 及大麦网

公开发售：

2025年11月10日（一）上午11时@KKTIX

2025年11月10日（一）下午3时@大麦网

主办单位：168 Production And Engineering Services Limited





