【韩网热门】哪位男艺人最像奇幻罗曼史作品里的男主角？

「奇幻罗曼史（Romance Fantasy）」是一种以爱情与女性视角为核心的奇幻类型，也是韩国文艺作品中最受欢迎的类型之一。 近日有网友列出11位男星名单，邀请大家选出最符合「奇幻罗曼史」气质的那一位！

「奇幻罗曼史」小说多以中世纪欧风世界观为背景，结合贵族、王宫、阶级制度等元素，并融入禾林式言情小说的爱情套路，常描绘女主角因特殊契机与男主角展开爱情与冒险，最终拯救或改变世界。 现在虽然泛指所有以女性价值为主题的奇幻作品，但大众印象最深的仍然是中世纪贵族画风。 原PO给出的名单如下：

1. 车银优



2. RIIZE元彬



3. 防弹少年团V



4. 朴宝剑



5. 宋江



6. 李洙赫



7. NCT在玹



8. 李栋旭



9. 成勋



10. 申成禄



11. 徐康俊



韩国网友评论：

1. 不是啊，越往下看越觉得合理唉？ ！

2. 车银优、徐康俊、宋江、李洙赫，简直是从奇幻罗曼史小说里蹦出来的 ♡

3. 西洋系奇幻罗曼史=车银优，东洋系奇幻罗曼史=李洙赫，男二=徐康俊

4. 当然是成勋啊，去看奇幻罗曼史小说的网站，封面几乎全都是他的脸kkk



5. 天啊都好适合... 这种类型的作品，我觉得像李洙赫那种异世界感的脸最搭

6. 李洙赫当吸血鬼可以、当精灵族也行，有一种王族气质kkk当时看《恶女是悬丝木偶》就觉得他超适合奇幻罗曼史

7. 奇幻罗曼史就交给李洙赫，李栋旭、徐康俊、成勋更像是现代罗曼史（* ́ლ'*）

8. 朴宝剑、申成禄是东洋风，奇幻罗曼史还是李洙赫...



9. 我大喊「车银优！」进来，结果看到李栋旭直接滑不动

10. 车银优、李洙赫、徐康俊。 要有点「跟我不是同一物种」那种感觉才对

11. 前面都认同，我再补充一个：李浚赫...



12. 元彬虽然也算奇幻系，但感觉像「有点脆弱的魔王大人」？

13. 好了，现在把里面的男人们全部集合起来，直接拍《女皇的后宫们》就可以了

14. 长相都不相上下，如果是奇幻罗曼史的话，我会选里面最高、肩最宽、体格最厚的那位

15. 成勋最有奇幻罗曼史男主的气质，但我同时会想到他吃东西的画面...

16. 总之全部都来演一部吧，演了才知道行不行，快点！

出处：https://theqoo.net/hot/4005766440

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

